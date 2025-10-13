日本只適合遊玩不宜生活？ 鄉民揭「3大現實原因」

每逢旅遊旺季，許多台灣人特別喜歡前往鄰近的日本觀光旅遊。示意圖。（法新社資料照）

每逢旅遊旺季，許多台灣人特別喜歡前往鄰近的日本觀光旅遊。有網友好奇，看到不少過來人曾分享，日本對外國人來說屬於「只適合旅遊，不適合生活」的存在，讓他好奇背後原因，話題釣出一票鄉民進行熱烈討論，眾人紛紛指出國家文化、生活習慣有許多差異，其中有3大因素是讓外國人難以長久定居的關鍵。

該名網友在PTT以「日本真的只適合旅遊不適合生活？」為標題發文發文，表示自己常看到其他人直言，日本只適合當旅行、讓觀光客放鬆的好地方，如果真的要到當地長期生活或工作，大多會被勸告繼續待在台灣會比較好，這種情況讓他感到相當好奇，「有沒有為啥很多人都覺得日本不適合工作生活的八卦？」。

貼文一出，吸引大批鄉民熱議，綜合留言區回覆，鄉民們認為造成這件的原因有3點，分別是「生活差異」、「職場文化不同」以及「日本仍有一定的排外性」，加上日本長年以來的社會壓力、高稅務負擔等缺點，對包含台灣在內的外國人來說，如果單純去旅遊比較沒有那麼明顯，但真的到當地久居，確實很難長期融入這種生活環境。

鄉民直言，「日本毛很多，職場又不好待」、「台灣人去讀空氣很容易失敗」、「台灣人普遍比較隨便，日本就規矩多又麻煩」、「旅遊可以不用讀空氣，居住不會讀空氣，會變透明人」、「人家是從小適應自己社會，外國人沒來2年就各種不適應回家了」、「日本外派來台灣的，有些寧願在台灣爽爽過，也不想回本社當社畜」、「很會讀空氣又很怕造成別人麻煩的人很適合定居，台灣人很常做不到這2點」。

另有人抱持不同看法，「看人吧，我朋友在日本永居工作沒想過回台」、「現代日本年輕人有好一點吧，你不去跟人混當獨行俠可以無視大半」、「很多拿到永居，跑回台灣住、飛日本兼差，我朋友就是這樣，日本台灣這樣跑」、「我2個朋友老婆都日本人，在日本過的超爽，假還比台灣多，都說不想要回來台灣工作」、「一堆在日本打工的外國人在日本活的還是比在他們國家好吧，空氣什麼的，不用理就好」。

