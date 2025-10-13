花蓮光復排水系統清淤進度逾8成 彭啓明：再2、3天可全面恢復

環境部長彭啓明今（13）日以客家子弟身分出席「全球客家文化會議」表示，他看到台灣最感人的地方，40多萬人自發投入救災，沒有拿政府一毛錢，卻用行動讓世界看到台灣。（資料照、圖擷自彭啓明臉書，本報合成）

環境部長彭啓明今（13）日以客家子弟身分出席「全球客家文化會議」表示，目前花蓮光復鄉主要排水系統已完成約25公里清淤，整體暢通率達8成以上，預計再2、3天內，全區主要排水系統就能恢復正常，並強調他看到台灣最感人的地方，40多萬人自發投入救災，沒有拿政府一毛錢，卻用行動讓世界看到台灣。

彭啓明專題演講「全球淨零趨勢與台灣永續行動」表示，近年極端氣候日益嚴重，氣溫持續升高、颱風強度加劇、豪雨時間拉長，「我們面臨的挑戰，比任何時候都更大。」他提到，今年夏季連續多次颱風重創東部，造成花蓮地區嚴重災情，「我親自到現場，看到光復鄉的狀況，房子被沙石掩到一公尺高，居民真的很辛苦。」環境工作就是客家精神的延伸，他也誓言要用勤儉、務實、不怕艱難的力量，守護台灣這塊土地。

在再生能源方面，彭啓明表示，太陽光電設施受災後，環境部已全面啟動回收與檢測機制，目前回收率達92%至94%，也完成5次水質檢測，證明對環境沒有影響，台灣已成為全球唯一建立完整光電回收體系的國家，「很多國家的環境部長都來向我們請教，怎麼做到這一點。」

彭啓明並提到，綠色轉型不僅是產業方向，更是全民的新機會，環境部目前與32所大學合作推動綠色人才培育計畫，已有1400多名學員取得認證，不管是工程師、設計師或服務業，只要願意學，都能擁有綠色技能，綠色的工作不但能戀愛，也能有更高的收入。

彭啓明也提到總統賴清德的青年政策，尤其是教育部推動「青年百億圓夢計畫」，是非常好的制度，政府協助年輕人出國學習、創業，最高補助100萬元，總統希望年輕人有機會去看世界、帶著能力回來，讓台灣變得更強。

彭啓明也談到環境部推動「菸蒂不落地」政策，全台設置逾1萬個洗菸桶，在台北市建國花市推動「自備購物袋運動」，自備率已從1.5%提升到8%，目標要達到20%，並推行「循環餐具與循環杯」制度；對社會關注的「旅宿減塑」政策，彭啓明笑說，去年初他被罵得要死，但這真的是好事，現在有更多旅館不再提供一次性牙刷、牙膏、小瓶洗髮精，大家也慢慢習慣，環保不是口號，而是文化，總統賴清德設定2050淨零目標，是台灣邁向文明國家的方向。

環境部長彭啓明今（13）日以客家子弟身分出席「全球客家文化會議」表示，他看到台灣最感人的地方，40多萬人自發投入救災，沒有拿政府一毛錢，卻用行動讓世界看到台灣。（記者王藝菘攝）

