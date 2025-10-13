宜蘭聽障少女克服平衡困難 勇奪全國馬術冠軍

吳苓楷在比賽場上的英姿，充份展現自信與技術。（圖由林亭芳提供）

申請在家自學的高三學生吳苓楷，自小雙耳失聰，平衡感不好，藉由馬術訓練與復健，讓她能挺直的在馬背上前進，並對馬術產生興趣；今年參加113學年度全國中等學校馬術錦標賽中，榮獲「高中組-Youth項目」冠軍及「高中組-SeniorI項目」亞軍，成績優異；吳苓楷克服種種困難，她相信努力就會有好結果。

吳苓楷因先天性原因，雙耳都聽不到聲音，家人一開始也都不知道。後來由阿嬤帶大，阿嬤發現苓楷到1歲多了都還不會講話，放鞭炮也不會嚇到，懷疑聽力有問題？帶到醫院檢查，在2歲半時配戴電子耳協助。由於聽力問題，平衡感不佳，苓楷很慢才會走路，也常常摔倒；阿嬤林亭芳四處打聽，上網查資料，得知藉由馬術復健與訓練，可以增加平衡感。

請繼續往下閱讀...

林亭芳說，吳苓楷在幼兒園就開始接觸馬術，身高僅153公分的苓楷，拉著比她高的馬，從剛開始的挫折，摔到不敢騎，到越挫越勇突破障礙，更有信心去應對每次練習與比賽，讓自己與馬變成最佳夥伴，合作無間，看到苓楷可以挺直的馬背上前進，她的無比的開心與安慰。

吳苓楷在國中時，就曾獲得「全國中等學校馬術錦標賽」冠軍，而今升上高中，再度大放異彩；她說，一路走來其實滿不容易的，但相信努力一定會有好結果，平時生活中跟馬接觸就是一種交流，就像她的好朋友，跟她就是兩個生命。

吳苓楷希望馬術運動能在宜蘭多多推廣，她認為，這真的是一個很好、很舒服的運動，她很謝謝阿公、阿嬤辛苦陪伴，每天要練習3匹馬、6個小時的時間，最辛苦的地方就是摔的過程，找不到感覺就要花時間一直去磨合。

宜蘭縣政府今表揚吳苓楷優異表現，代理縣長林茂盛說，苓楷在全國賽事脫穎而出，展現對馬術的熱情與專注，也期勉她持續努力，未來朝更高層次邁進。

吳苓楷勇奪全國馬術冠軍，她克服種種困難，相信努力就會有好結果。（圖由宜蘭縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法