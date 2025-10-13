為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    故宮100院慶紀念郵票納5珍品 10/17發行

    2025/10/13 10:58 記者蔡昀容／台北報導
    國立故宮博物院100院慶紀念郵票，10月17日發行。（中華郵政提供）

    國立故宮博物院今年逢100週年院慶，中華郵政以5件典藏珍品為主題，發行「國立故宮博物院100+院慶紀念郵票」，1套4枚郵票及1張小全張，10月17日發行。

    中華郵政將5件珍品納入設計。商晚期至西周早期「嬰祖丁鼎」，全器氣勢磅礡，渾厚穩重，器內銘文「嬰祖丁」驗證此鼎是嬰家族為祭祀祖先丁而鑄造，鼎高度85.5公分，重量94.65公斤，是故宮現藏最大最重的青銅器。郵票面值8元。

    北宋「汝窯青瓷無紋水仙盆」，橢圓形盆，通體滿佈天青釉，全器釉面純潔無紋片，傳世稀少，溫潤素雅的色澤，是宋人所欲追求如雨過天青的美感。郵票面值8元。

    清乾隆「洋彩玲瓏轉旋瓶」，器身結構精巧複雜，瓶腹鏤空彩繪雙龍紋，內瓶描繪祥雲及紅色蝙蝠，轉動瓶頸時，內瓶隨之旋轉，欣賞蝙蝠飛翔於五彩祥雲，展現絢麗的動感。郵票面值28元。

    清乾隆「雕橄欖核舟」，著名牙匠陳祖章以橄欖核雕製蓬船，將核舟及人物的細節於方寸間呈現，船艙兩側有可開闔的推窗，船底以行書刻蘇軾「後赤壁賦」全文，並有陳祖章刻款。郵票面值28元。

    小全張圖案面值35元，採用北宋善畫山水的名家范寬為存世唯一傑作「宋范寬谿山行旅圖軸」，藉由前景微小的旅人與駝獸，對比出遠山的巨大與高聳，畫上無數的細密短皴，營造出厚實的山體，傳達自然的雄偉氣勢。

    中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於10月15日開始發售。另製作預銷首日戳低值封、套票封、小全張封、預銷原圖明信片及郵摺，10月17日郵票發行當天出售。

