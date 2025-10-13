為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    關子嶺溫泉美食節10/25登場 天下第一鼎重現

    2025/10/13 10:55 記者王涵平／台南報導
    關子嶺溫泉美食節10月25日登場，台南市長黃偉哲與地方各界人士行銷地方觀光產業。（記者王涵平攝）

    關子嶺溫泉美食節10月25日登場，台南市長黃偉哲與地方各界人士行銷地方觀光產業。（記者王涵平攝）

    關子嶺溫泉美食節10月25日登場，直徑3公尺的天下第一鼎重現，在地食材烹煮的香菇雞湯，邀請千人品嘗，今年也有「百鬼夜行」主題，4座大型操偶、12組表演團體參加踩街巡禮，沉浸式體驗帶領感受泥漿溫泉魅力以及山產美食風味。

    市府今在民治市政中心舉行關子嶺溫泉美食節記者會，台南市長黃偉哲與地方各界人士行銷地方觀光產業，黃偉哲表示，不管天氣冷熱，泡溫泉都是很好的養生方式，關子嶺泡完溫泉還可以品嘗山產美食，順道前往東山、新營一遊。

    南市觀旅局長林國華表示，今年特別邀請百萬人氣圖文創作者「微疼」跨界聯名打造專屬大型發光氣偶裝置，包括結合在地「不動明王」及溫泉文化，打造5公尺高「微疼版不動明王」、2公尺高「微疼泡溫泉」氣偶，注入全新視覺亮點，夜間燈飾開幕前一週點亮關子嶺溫泉區，10月18日起至11月24日在寶泉橋公園、嶺頂公園與大成殿，以燈飾、紙傘牆、燈籠布景，亮燈時間為每日下午5時至晚間10時。

    觀旅局指出，10月25日開幕當天在大成殿「天下第一鼎」香菇雞湯限量1千份免費品嘗，網路預約300名，成功報名可額外獲得市集消費券100元；現場報名700名，當日11時起開始發放兌換券。10月18日起至11月24日活動期間於19家關子嶺在地店家消費，可投下摸彩券參加抽獎，獎項包括住宿券、泡湯券等。期間也推出3條小旅行路線，包括泡湯體驗、農事體驗、在地景點導覽等。

    關子嶺溫泉美食節10月25日登場，地方各界熱情迎賓。（記者王涵平攝）

    關子嶺溫泉美食節10月25日登場，地方各界熱情迎賓。（記者王涵平攝）

    關子嶺溫泉美食節10月25日登場，沉浸式體驗帶領感受泥漿溫泉魅力。（南市觀旅局提供）

    關子嶺溫泉美食節10月25日登場，沉浸式體驗帶領感受泥漿溫泉魅力。（南市觀旅局提供）

