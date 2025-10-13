校友回饋 北科大獲固緯電子捐贈逾1600萬元全新先進設備

固緯電子董事長林錦章（右）回饋母校，捐贈價值逾1600萬元全新先進設備給北科大電機系，北科大校長王福錫（左）代表師生表達感謝。（北科大提供）

國立台北科技大學與創立50週年之全球電子量測與檢測儀器大廠固緯電子合作，近日舉行「電力電子實驗教學設備捐贈暨揭牌儀式」，固緯電子捐贈價值逾1600萬元全新先進設備，包括電力電子實訓系統、電源供應器、直流電子負載及各式逆變器等，北科大表示，將可全面提升北科大電機系教學、實驗與研究能量，推動綠能、AI電源及尖端電力電子技術人才培育。

固緯電子董事長林錦章自台北工專（北科大前身）電機科畢業逾一甲子，今年將於校慶典禮獲頒傑出校友，1975年創立固緯，開創國人自製電子測試儀器的先河，率領公司以 GW Instek 品牌行銷全球80多個國家，並於美國、日本、韓國、歐洲、印度、中國等地設立子公司，建構完整的行銷與服務支援體系，並曾獲國家磐石獎、經濟部卓越中堅企業獎、屢獲台灣精品獎肯定，今年被評選為「外資精選台灣100強」之中堅潛力企業。

林錦章表示，希望透過最先進的設備，協助母校縮短學用落差、強化研究能量、深化產學合作，並持續厚植台灣電力電子人才的競爭力，並勉勵北科大學弟妹「要勇於探索、敢於創新，把握每一次學習與實踐的機會，將北科人誠樸精勤的精神，帶向世界舞台。」

北科大校長王錫福表示，固緯電子長年在量測與電源領域享譽國際，許多北科大校友也在其中發揮專業，展現優秀實力，這次大規模捐贈，充分體現企業支持教育與回饋母校的精神，這份珍貴的教育資產，將推動台灣電力電子與永續發展，相信在固緯電子支持下，北科大將持續培養出符合產業需求的工程師與研究人員，成為全球電力電子與綠能領域的中堅力量。

北科大電機系講座教授賴炎生指出，固緯這批先進設備的到位，將直接應用於電力電子學、數位電源與電路設計及進階電力電子轉換電路設計等課程，讓學生在課堂與實驗中，加深系統設計與控制的理解，讓理論與應用緊密結合，也將推進高效率轉換器、新能源微電網技術及AI電源架構研究的發展，師生將秉持「學欲其專技求其精，手腦並用既巧且靈」精神，妥善運用這批珍貴的教學設備，持續培育電力電子產業高階研發人才，回饋社會。

