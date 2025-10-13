玖壹壹、方季惟接力唱 10/18埔里見

玖壹壹10月4日在南投茶博ㄧ心二夜音浪之夜演唱會壓軸，18日也將在埔里山城演唱會壓軸。（資料照）

接力唱起來！繼南投茶博、雙十焰火演唱會，埔里鎮在本週六（18日）在地母廟停車場舉辦「2025山城有聲演唱會」，以「本土狂潮」和「世代共鳴」為主題，玖壹壹、方季惟、翁鈺均等歌手接力唱，免費入場，現場還有摸彩，43吋液晶電視、掃地機、氣炸鍋等獎品。

繼南投茶博、雙十焰火演唱會，10月18日（星期六）下午6時起在埔里地母廟第8停車場舉辦「2025山城有聲演唱會」，演唱會卡司堅強，包括：「台灣天團」玖壹壹、「軍中情人」方季惟、「台語唱將」曾瑋中、「超級紅人榜」翁鈺均、「三溫暖系樂團」好樂團以及埔里在地的原動力樂團等，音樂風格多元豐富，從嘻哈、經典到台語流行，讓老中青觀眾共享同樂。

埔里鎮長廖志城指出，今年首度辦理「山城有聲演唱會」，希望透過大型演唱會，展現出埔里文化特色，吸引各地遊客前來埔里觀光旅遊，一同感受埔里的人文與景色魅力。當天下午5點半開始發送摸彩券和星光手拍棒，演唱會穿插摸彩。更多活動資訊將陸續公布於「2025埔里鎮山城有聲演唱會」粉絲專頁。

埔里山城有聲演唱會的卡司強，有玖壹壹、方季惟等人。（圖由埔里鎮公所提供）

