高鐵寧靜車廂惹議！ 藍委要求衛福部、交通部擬彈性作法

高鐵「寧靜車廂」新制上路後，引起正反兩派爭論不休，有許多家長因此擔憂孩子在車上哭鬧惹來其他乘客側目，國民黨立委陳菁徽認為，高鐵目前的作法明顯引起家長困擾，更有危害兒少權利的可能，要求衛福部在1個月內與交通部擬定彈性作法，避免雙方仇視。

為改善乘客搭乘體驗，高鐵公司推出「寧靜車廂」規範，要求有通話或其他使用3C產品的乘客暫時移動到車廂跟車廂中間的走道，雖高鐵公司強調，相關規範並不限制孩童或有特殊情況者，但有家長反應，新制上路後仍擔心孩子哭鬧惹來其他乘客白眼。

陳菁徽表示，國外為鼓勵民眾生育，家長帶孩子搭乘國籍航空、火車，或前往遊樂園遊玩，都可以獲得折扣，但近期高鐵公司祭出「寧靜車廂」政策，卻反其道而行，引起許多家長帶孩子出遊時的焦慮與不安，網路上也吵成一團，衛福部作為兒少權利的主管機關，應出面主持公道。

陳菁徽強調，高鐵公司推出「寧靜車廂」政策後，稱車廂內遇到孩子發出聲音、干擾其他乘客，會協助安撫、給予乖乖。

但陳菁徽強調，年齡較小的孩子只能透過哭鬧表達需求，當下不應只是安撫，第一步應是了解孩子的需要，才能進一步解決問題，隨便給一個零食就想安撫孩子是錯誤的作法，且高鐵目前的作法反而會造成父母與孩子被「標籤化」，因為列車工作人員靠近，讓同車乘客覺得「就是這群人在吵」。

陳菁徽也提到，近期有媽媽帶大寶、二寶搭乘高鐵，卻被高鐵人員舉牌提醒可以帶寶寶到車廂跟車廂中間的走道安撫，造成媽媽「被迫」把大寶單獨留在車廂內，顯有違反「兒少保護法」的疑慮。

石崇良表示，對於相關爭議，衛福部已在9月發函瞭解情況，並請交通部督導高鐵公司改善相關情況，衛福部會進一步追蹤後續情況；陳菁徽則要求，衛福部應在1個月內與交通部擬定彈性作法，避免雙方仇視。

