    首頁 > 生活

    嘉縣特種搜救隊二度奔赴花蓮災區 協尋5失聯民眾

    2025/10/13 10:51 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣消防局長蔡建安今上午訓勉後，特搜隊二度奔赴花蓮災區協助救援。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣消防局長蔡建安今上午訓勉後，特搜隊二度奔赴花蓮災區協助救援。（嘉義縣消防局提供）

    花蓮縣光復鄉9月23日因馬太鞍堰塞湖溢流發生洪災，造成19人死亡、5人失聯。嘉義縣消防局特種搜救隊10名成員今上午集結，攜帶救生、特搜裝備及無人機，駕駛所需車輛，二度前往花蓮災區，協助搜救失聯民眾。

    消防局長蔡建安今早上8點訓勉搜救隊，鼓舞隊員士氣，隨即出發前往花蓮光復鄉，展現嘉義縣對災區的關懷與支援。

    蔡建安表示，從發生災害開始，縣長翁章梁秉持著人飢己飢、相互援助精神，派遣嘉義縣特搜隊20人到花蓮災區，與其他縣市搜救隊及民間救災機具，共同合作執行搜救任務，經過多日努力，確定已知受困人員都已成功獲救而歸隊。

    蔡建安說，由於迄今花蓮馬太鞍溪災害現場仍有5名民眾失聯，經中央災害應變中心指示，不放棄任何一絲希望，持續派遣經國家搜救隊分級認證（NAP）合格的縣市特種搜救隊支援搜救任務。

    蔡建安表示，此次出動特搜隊10名人員，攜帶救生、特搜裝備及無人機，駕駛所需車輛，將配合花蓮當地救災隊伍，希望尋獲失聯民眾，展現跨縣市協力救援精神；他提醒，災害現場仍必須以自身安全為第一要件，遵守救災紀律要求，在救災現場盡他們所能提供必要的支援與協助。

    嘉義縣特搜隊攜帶救援裝備，今出發到花蓮持續救援。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣特搜隊攜帶救援裝備，今出發到花蓮持續救援。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣特搜隊攜帶救援機具，再度投入花蓮光復鄉救援行動。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣特搜隊攜帶救援機具，再度投入花蓮光復鄉救援行動。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣特搜隊今再派遣10人，協助花蓮光復洪災救援。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣特搜隊今再派遣10人，協助花蓮光復洪災救援。（嘉義縣消防局提供）

