全球客家文化會議登場 卓榮泰：處處都有客家親

客家委員會主辦「2025全球客家文化會議」今日登場，行政院長卓榮泰致詞時喊出「部部都是文化部，季季都是觀光季，人人都是體育人，處處都有客家親。」

客家委員會主辦「2025全球客家文化會議」，今（13）日於台北圓山大飯店登場，集結全球24個國家、77個海外客家社團，近400位海內外客家與青年共襄盛舉。行政院長卓榮泰致詞時表示，因應美國關稅，總統賴清德指示擴大內需，他也公開喊出「部部都是文化部，季季都是觀光季，人人都是體育人，處處都有客家親。」

卓榮泰表示，大溪地（法屬波里尼西亞）保存相當完整的客家文化，暌違14年後，今年8月來訪台灣，象徵彼此的交流密切和未來合作機會，全世界客家文化鏈結當地國家和文化，對客家文化和語言發展，政府會與客家鄉親共同努力。

卓榮泰說，文化會議去年在西班牙舉辦，今年回到台灣舉辦，無論地點在那裡，大家都會千里而來，展現非常強的向心力，代表客家鄉親跨國凝聚力及對自我有非常大的信心，會議結果將給未來客家文化政策帶來更新的方向，政府會朝此方向和客家鄉親共同努力，給世界帶來強大的民主鏈結。卓榮泰也感謝客家鄉親投入花蓮救災與地方建設，展現客家精神。

卓榮泰並高度肯定奧地利大使劉玄詠，以一根指揮棒驚艷全世界，台灣的大使有如此深厚的文化底蘊，台灣之光不只是棒球棒，也是指揮棒，期待劉玄詠繼續用溫柔力量，展現台灣的國家實力。

總統府副秘書長何志偉表示，客家重視韌性和重視教育皆令人感佩，總統賴清德提出「客家六箭」包括「公共客家」、「飲食客家」、「青年客家」、「創生客家」、「區域客家」及「國際客家」已具初步成果，讓全世界感受到客家人的溫度和力量，奠基於客家的根和懷抱著世界的心，在全球發光發熱。

客委會主委古秀妃表示，今年以「全球客家，台灣領航」為主題，展現台灣在推動國際客家事務的定位，為順應文化的流動，應以更全方位的視角探討全球客家未來發展方向，為世界各地客家社群帶來新的視野與啟發，並傳達面對時代變遷的回應與承諾，文化可跨越疆界，語言可連結世代，客家鄉親都是文化傳承重要推手、台灣外交尖兵。

總統府副秘書長何志偉表示，客家重視韌性和重視教育皆令人感佩。

「2025全球客家文化會議」今日登場，客委會主委古秀妃表示，集結全球24個國家、77個海外客家社團，近400位海內外客家與青年共襄盛舉。

