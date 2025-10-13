空服員抱病上班住院過世 長榮航空：調查釐清中

長榮航空。（資料照）

長榮航空傳出1名空服員抱病上班、抵台送醫住院仍過世的消息，長榮航空對此表示哀悼與不捨，公司正進行調查，將盡速釐清相關情形。

空服員抱病上班過世消息在社群平台炸鍋，網紅「型男機長瘋狂詹姆士」昨夜表示該名空服員已在10月10日過世。

詹姆士說，該名空服員9月下旬執行為期4天的米蘭航班，去程就身體不適，並告知同事及座艙長；集合回程時，曾向他人提及希望以SNY（Supernumerary Crew Member） 身分返台，不過詹姆士對此評論，依當下處境實務上SNY不太可能獲准，當事人也未正式提出。

詹姆士說，回程時，該名空服員原本打算聯絡Medlink醫療線上支援系統），但最後並未執行，座艙長也未進一步處理；空服員工作期間甚至虛弱到無法坐回自己原本位置，而跟同事換位置。

詹姆士表示，該名空服員請座艙長在落地後協助叫救護車，卻遭拒絕。班機抵台後，她全身疼痛畏寒，披毛毯由同事攙扶下機，不過座艙長數度強調「叫救護車要自費」，最後現場才叫車。

桃園市空服員職業工會表示，長榮航空強調不會要空服員抱病上班，但空服員請假制度設計相對嚴格也是事實，一旦請假就要擔心選班、調班等各種資格限縮，將來班表及生活安排都受到影響。並呼籲長榮航空儘速查明事實，包括早逝空服員生前在機上所受待遇、尋求幫助是否被刁難。

對此，長榮航空回應，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件，公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。

