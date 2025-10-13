為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    空服員抱病上班住院過世 長榮航空：調查釐清中

    2025/10/13 10:32 記者蔡昀容／台北報導
    長榮航空。（資料照）

    長榮航空。（資料照）

    長榮航空傳出1名空服員抱病上班、抵台送醫住院仍過世的消息，長榮航空對此表示哀悼與不捨，公司正進行調查，將盡速釐清相關情形。

    空服員抱病上班過世消息在社群平台炸鍋，網紅「型男機長瘋狂詹姆士」昨夜表示該名空服員已在10月10日過世。

    詹姆士說，該名空服員9月下旬執行為期4天的米蘭航班，去程就身體不適，並告知同事及座艙長；集合回程時，曾向他人提及希望以SNY（Supernumerary Crew Member） 身分返台，不過詹姆士對此評論，依當下處境實務上SNY不太可能獲准，當事人也未正式提出。

    詹姆士說，回程時，該名空服員原本打算聯絡Medlink醫療線上支援系統），但最後並未執行，座艙長也未進一步處理；空服員工作期間甚至虛弱到無法坐回自己原本位置，而跟同事換位置。

    詹姆士表示，該名空服員請座艙長在落地後協助叫救護車，卻遭拒絕。班機抵台後，她全身疼痛畏寒，披毛毯由同事攙扶下機，不過座艙長數度強調「叫救護車要自費」，最後現場才叫車。

    桃園市空服員職業工會表示，長榮航空強調不會要空服員抱病上班，但空服員請假制度設計相對嚴格也是事實，一旦請假就要擔心選班、調班等各種資格限縮，將來班表及生活安排都受到影響。並呼籲長榮航空儘速查明事實，包括早逝空服員生前在機上所受待遇、尋求幫助是否被刁難。

    對此，長榮航空回應，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件，公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播