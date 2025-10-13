為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    曝光復鄉降級條件、撤離計畫 劉世芳要徐榛蔚清查保全戶

    2025/10/13 10:34 記者林哲遠／台北報導
    內政委員會邀內政部長劉世芳（左）、原民會主委曾智勇專題報告「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」並接受立委備質詢。（記者田裕華攝）

    立法院內政委員會今針對「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」進行專題報告。針對花蓮縣光復鄉降級條件及撤離計畫，內政部長劉世芳會前受訪時說，降級條件包含壩體要穩定、邊坡持續監測及在光復、萬榮跟鳳林在幫忙做清淤、其他復原重建計畫的人，能納入未來疏散撤離動員的方案。

    劉世芳指出，內政部是中央災害應變中心與花蓮縣政府目前仍維持一級開設，未來如果要降，或者做其他的轉換，就要跟目前在花蓮縣的前進協調所政務委員季連成合作。

    至於降級的條件，劉世芳說明，首先是壩體要穩定、邊坡也要持續監測。此外，在山下光復、萬榮跟鳳林3個地方，在幫忙做清淤、其他復原重建計畫的人，能納入未來疏散撤離動員的方案。

    劉世芳強調，目前進出的志工相當的多，等於是一個不特定的人群。既然是不特定人群的話，季政委跟花蓮縣政府現在有一個疏散撤離計畫，只要花蓮縣長徐榛蔚同意此疏散撤離計畫，內政部會按照疏散撤離的計畫開始來進行。

    劉世芳提及，在上個禮拜已回去上課的這個國中、國小學生們已經先做了第一波地震、堰塞湖專案的演習，未來會按照這個進度來執行。

    針對媒體追問，撤離計畫預計在何時執行？劉世芳回應，昨天其實季政委講的非常清楚，會有一個兵棋推演。目前災區受損嚴重，包括道路的交通、收容安置的場合與一般的住家是不一樣，要請花蓮縣政府跟3個鄉鎮公所把保全戶，現在人在什麼地方，把清查的名單做清楚後，未來要納入兵棋推演或實兵演練的時候，才能反映做疏散撤離的計畫。

