黑心豬腸惹恐慌！6月就接獲檢舉 立委批食藥署處理怠惰

民進黨立委林淑芬。（記者林志怡攝）

近期屏東「百威食品公司」遭查獲以工業級雙氧水漂白豬腸，且相關產品流入市面，引起民眾不安。衛福部長石崇良坦言，這次事件影響很大，他也感同身受，對於相關事件一定嚴懲不貸；但民進黨立委林淑芬批評，食藥署早在6月就接獲民眾檢舉相關案件，卻並未即刻展開行政調查，處理相當怠惰，有吃案之虞。

立法院衛環委員會今日就「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」進行專題報告。石崇良表示，2025年食藥署稽查人力共167人，其中邊境輸入查驗81人、後市場稽查86人；2025年地方衛生局稽查人力共463人，今年可增加邊境輸入查驗預算員額24人，地方政府衛生局方面，食藥署申請行政院計畫，在2025年補助地方政府衛生局稽查人力45人。

請繼續往下閱讀...

石崇良表示，食藥署訂有「中央食品事件處理標準作業說明書」，遇食品事件時，應變處理包括「初步調查」、「檢警合作」、「跨部會溝通」、「對重大食安事件成立緊急應變中心」、「下架回收及配套措施」、「新聞處理與風險溝通」等內容，事件過後也會擬定改善措施。

行政院食安辦主任許甫則表示，對於這次工業級雙氧水加工豬腸一事，食安辦10月3日接獲衛福部通報，隨即啟動跨部會應變機制，並聯繫法務部與高等檢察署確認犯罪事實與查扣情況，另將於10月中旬邀集農業部及衛福部召開檢討精進會議，以完善屠體及屠宰場域衛生安全管理機制。

民進黨立委林淑芬詢問，針對這次事件，開罰金額為何？石崇良回應，目前已開罰5400萬，是歷年最重；林淑芬追問，相關案件有民眾早在今年6月檢附多項證據，就向食藥署檢舉，卻直到10月透過媒體露出才爆發，食安事件處理流程就有初步調查，食藥署遲遲沒有動作。

「（食藥署）有鬼都懶得抓！」林淑芬批評，有民眾向食藥署檢舉，食藥署卻又不願意採取行政調查程序，過程中黑心食品有更多民眾吃下肚，應該由誰來負責？行政單位若都等司法單位進行調查，「食安法」第41條相關規定形同虛設，且接獲檢舉後沒能及時展開行政調查，有吃案之虞。

石崇良則回應，這次事件處理過程中，內部已先要求提交檢討報告，其中包括接受檢舉後的所有標準程序檢討、內部通報流程等，林淑芬則再度強調，行政機關不能只單純依賴檢調，要拿出行政權強化即時性的反應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法