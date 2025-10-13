中央協助制定居民撤離計畫 邱議瑩：徐榛蔚恐拉不下臉簽核應強制介入

民進黨立委邱議瑩表示，中央應該要強制介入馬太鞍中下游區域居民強制撤離演練計畫，不能再待花蓮縣府簽核。（記者楊媛婷攝）

馬太鞍堰塞湖於9月23日下午潰流，主責撤離當地民眾的花蓮縣府收到中央通知多次撤離通知單，卻仍不及疏散，農業部長陳駿季今（13日）表示，中央已協助花蓮縣府擬訂撤離計畫，但仍待花蓮縣長徐榛蔚核定，民進黨立委邱議瑩質疑，花蓮縣府恐拉不下臉簽核，認為中央應強制介入。

立院經濟委員會今邀農業部、經濟部等部會就丹娜絲災後復建等報告，邱議瑩指出，丹娜絲風災重建條例新增馬太鞍堰塞湖災害，新編250億元，很多南部因丹娜絲風災受災的民眾擔憂原本的600億元是否受排擠，陳駿季表示，相關經費不會被排擠，目前許多因丹娜絲風災受災的基礎工程如邊坡與農水路等經費等都已經核撥到9成。

至於馬太鞍堰塞湖部分，陳駿季表示，已編列1.02億元加強壩體水位與邊坡等監測，目前堰塞湖溢流下切後，至今水位高度已下降119.3公尺，水量為溢流前的1.7%、約155萬噸，湖面積為12.6公頃。

陳駿季進一步指出，針對馬太鞍堰塞湖與中、上游河道，9日舉行專家團體與相關機關會議，與會多數學者都認為目前不該就該堰塞湖有過多的擾動，現階段仍宜採行觀察、監測及應變措施，以替代堰塞湖區大規模工程的作為，林保署將持續進行崩塌地地形監測與邊坡穩定分析，並評估地震與降雨對下游的影響，並研擬可行的減災方案。

至於何時會調整相關區域的紅色警戒，陳駿季表示，壩體目前仍是不穩定，但目前下游河道仍大量淤積，經濟部水利署災後已動員大量機具人力投入下游河道疏浚及加設臨時防護堤防，強化通洪能力，預計10月中旬前就會完成初步搶險臨時土堤，待該土堤完工後，就有餘裕可容許累積降雨量達200毫米流量而不溢堤，並設定水位警戒值，未來新的紅色警戒會依此來發布。

邱議瑩進一步關切後續撤離計畫，陳駿季表示，目前中央部會已協助制訂相關區域的疏散撤離計畫，但仍要花蓮縣長核定，才有可能進行民眾撤離的演練，邱議瑩表示，恐怕花蓮縣府拉不下臉簽核，認為中央應該要強制介入，也認為花蓮縣府可以不問中央，或許可直接借鏡高雄市經驗，她表示高雄市民眾撤離計畫非常確實，也可精準掌控撤離居民的安置地點、保全巡邏次數等。

經濟委員會邀農業部長陳駿季（右）、經濟部長龔明鑫（左）就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」進行報告並備質詢。（記者田裕華攝）

