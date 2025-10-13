農業廢棄物變黃金 嘉大跨領域研團獲未來科技獎

嘉大跨領域研究團隊以「提升雞隻生產效益『減少碳足跡』」技術，榮獲「2025未來科技獎」。（圖由嘉大提供）

嘉義大學跨領域研究團隊，以「提升雞隻生產效益『減少碳足跡』」技術，讓農業廢棄物變黃金，榮獲堪稱科研界奧斯卡的「2025未來科技獎」，這項技術也是今年度農業生產領域唯一獲獎的未來科技，得獎團隊將於16至18日在台北世貿一館舉行的「台灣創新技術博覽會（TIE）未來科技館」公開展出。

未來科技獎由經濟部與國科會共同主辦，今年共有超過500組研究團隊參賽，最終評選出83件技術獲獎，競爭激烈。

嘉大表示，獲獎團隊由該校動物科學系教授陳國隆擔任主持人，集結農業科學博士學位學程博士李越勝、應用化學系教授古國隆、微生物免疫與生物藥學系副教授謝佳雯、翁博群教授、朱紀實教授、生化科技學系副教授魏佳俐及農業科學博士學位學程蕭雅齡博士生，並與農業部畜產試驗所副研究員李宗育與副研究員洪靖崎合作，共同組成跨領域研究陣容。

嘉大研究團隊的關鍵創新，是成功篩選出特殊高產表面素的枯草芽孢桿菌LYS1，並以農業副產物如大豆殼、麩皮及收成後菇包等纖維原料的30-50％作為發酵基質，將這些廢棄物成功轉化為高效的飼料原料及添加物。

這項技術不僅能有效利用農業副產物於畜禽飼養過程中，減少廢棄物堆置與燃燒，優化飼養效率，實現循環經濟與節能減碳的綠色生產模式。

研究成果已取得發明專利與2篇SCI之Q1等級期刊論文發表，並曾獲第21屆國家新創獎學研新創獎及2024「發光、發亮」農業生技創新創業競賽亞軍。

嘉大研究團隊表示，未來期望將技術拓展至豬隻、反芻動物及水產養殖等多元領域，全面推動台灣畜牧產業邁向低碳永續發展。

嘉大跨領域研究團隊獲獎技術，讓農業廢棄物變黃金。（圖由嘉大提供）

