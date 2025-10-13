為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣偏遠國中小近5年逾2000學齡兒童未在地就學

    2025/10/13 09:58 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣實現教育多元化，包含義竹鄉光榮國小等校，陸續導入實驗教育，招生穩定。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣實現教育多元化，包含義竹鄉光榮國小等校，陸續導入實驗教育，招生穩定。（記者王善嬿攝）

    縣府教育處︰提供多元選擇、策略聯盟教學留住學生

    嘉義縣審計室嘉義縣總決算審核報告指出，近5個學年度，嘉義縣學齡兒童未於戶籍所在地學校就學者逾2000名，且極度偏遠及特殊偏遠地區學校，代理教師兼任導師占比逾3成，建議縣府研謀改善。縣府教育處長李美華表示，多數家長考量工作地點與方便接送、都會區較具競爭力等，讓學生未在戶籍地就學，近年嘉縣引進KIST、蒙特梭利、華德福等實驗教育，提供多元選擇，並透過偏遠學校策略聯盟教學等方式，希望能留住學生。

    嘉義縣審計室在2024年嘉義縣總決算審核報告指出，嘉義縣獲教育部核定共有97所偏遠地區國中、國小，縣府為推動偏遠地區教育，包含中央補助與地方自籌，自2021年至2023年分別編列2億6493萬餘元、2億4306萬餘元、2億3420萬餘元經費。

    審計室查核發現，2020年至2024年學年度，因教學資源、課後學習及照顧等因素，學齡兒童未在地就學人數超過2000名，此外，極偏、特偏地區學校代理教師兼任導師占比逾3成，是非山非市、一般地區學校的4倍，有的學校甚至達全校教師員額半數，不利補足正式教師及穩定教師品質。

    李美華說，許多家長因工作關係，或為了讓孩子具有競爭力轉到都會區就學，偏遠地區學校學生流失，已經是全國社會結構性問題；縣府近年為讓學生在地就學，目前包括義竹鄉光榮、內甕實驗國小引進KIST理念教育，今年度在溪口鄉美林國小公辦公營蒙特梭利實驗小學，預計2026學年度新設華德福實驗教育學校，已經實施實驗教育學校招生穩定，甚至吸引約3分之2外縣市生來就讀。

    李美華表示，極度偏遠、特殊偏遠國小招聘教師不易，嘉義縣近年每年都舉辦國中小教師甄選，招募公費生擔任教師，50人以下學校策略聯盟教學、與螢光教育基金會合作進行師培訓練等，改善偏遠學校教師、代理教師流失問題，今年教師節發放600元敬師禮券，給予教師支持。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播