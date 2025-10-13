嘉縣偏遠國中小近5年逾2000學齡兒童未在地就學

嘉義縣審計室嘉義縣總決算審核報告指出，近5個學年度，嘉義縣學齡兒童未於戶籍所在地學校就學者逾2000名，且極度偏遠及特殊偏遠地區學校，代理教師兼任導師占比逾3成，建議縣府研謀改善。縣府教育處長李美華表示，多數家長考量工作地點與方便接送、都會區較具競爭力等，讓學生未在戶籍地就學，近年嘉縣引進KIST、蒙特梭利、華德福等實驗教育，提供多元選擇，並透過偏遠學校策略聯盟教學等方式，希望能留住學生。

嘉義縣審計室在2024年嘉義縣總決算審核報告指出，嘉義縣獲教育部核定共有97所偏遠地區國中、國小，縣府為推動偏遠地區教育，包含中央補助與地方自籌，自2021年至2023年分別編列2億6493萬餘元、2億4306萬餘元、2億3420萬餘元經費。

審計室查核發現，2020年至2024年學年度，因教學資源、課後學習及照顧等因素，學齡兒童未在地就學人數超過2000名，此外，極偏、特偏地區學校代理教師兼任導師占比逾3成，是非山非市、一般地區學校的4倍，有的學校甚至達全校教師員額半數，不利補足正式教師及穩定教師品質。

李美華說，許多家長因工作關係，或為了讓孩子具有競爭力轉到都會區就學，偏遠地區學校學生流失，已經是全國社會結構性問題；縣府近年為讓學生在地就學，目前包括義竹鄉光榮、內甕實驗國小引進KIST理念教育，今年度在溪口鄉美林國小公辦公營蒙特梭利實驗小學，預計2026學年度新設華德福實驗教育學校，已經實施實驗教育學校招生穩定，甚至吸引約3分之2外縣市生來就讀。

李美華表示，極度偏遠、特殊偏遠國小招聘教師不易，嘉義縣近年每年都舉辦國中小教師甄選，招募公費生擔任教師，50人以下學校策略聯盟教學、與螢光教育基金會合作進行師培訓練等，改善偏遠學校教師、代理教師流失問題，今年教師節發放600元敬師禮券，給予教師支持。

