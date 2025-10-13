「潮派鹿港音樂祭」彰化卡司只有鹿港一半 民眾喊︰我們也要盧廣仲

潮派鹿港音樂祭連續2天在鹿港狂吸13萬人潮。（圖由彰化縣政府提供）

台灣設計展在彰化加碼的「潮派鹿港音樂祭」，連續2天創下13萬人潮，10月18日、19日將換八卦山大佛登場，但民眾發現樂團數只有鹿港場的一半，卡司明顯輸給鹿港場的華麗陣容，讓彰化人大喊「我們也要盧廣仲」！

鹿港鎮昨天（12日）、前天（11日）晚間嗨翻天，2天總計有26組演出團體在鹿港體育場登場，第1天壓軸的是台語天團玖壹壹，第2天壓軸的是三金歌手盧廣仲。而接下來這星期六、日就換彰化市接力登場，演出地點在八卦山大佛前，2天共有14組演出。

不過，有民眾發現，鹿港場「完勝」彰化場，鹿港場演出團體有26組，彰化市才14組，演出規模嚴重縮水一半；連卡司都差太大，鹿港不只有玖壹壹、盧廣仲，還有美秀集團、TRASH、麋先生MIXER，被稱為鹿港最強演唱會。鹿港場同一天還開喧天、天后等2個舞台，彰化市就只有卦山舞台，根本差太大。何況，彰化市交通條件比「雙鐵孤兒」鹿港好太多，不如直接辦在彰化體育場就好了。

縣府城觀處指出，「潮派鹿港音樂祭」不僅是音樂活動，也是2025台灣設計展以設計思維，將活動表演串聯各展館與景點的城市嘉年華活動，讓聽眾來聽音樂，也可在演出空檔參觀周邊的設計展展館。

至於為何不辦在彰化體育場？城觀處指出，因距主展館較遠，與設計展路線的連結性較低，與設計展強調讓民眾以步行的方式參觀各展館及活動的理念有所不同。

潮派鹿港音樂祭在彰化登場的演出團體。（圖擷取自潮派鹿港臉書）

