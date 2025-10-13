為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    賈新興：可能有新颱風「風神」 預估這天生成

    2025/10/13 10:43 即時新聞／綜合報導
    賈新興表示，96W預估於今明2天有發展為熱帶性低氣壓的機率，預估於週五至週六有增強為風神颱風的趨勢，需觀察其後續發展及其路徑。天氣配圖。（資料照）

    賈新興表示，96W預估於今明2天有發展為熱帶性低氣壓的機率，預估於週五至週六有增強為風神颱風的趨勢，需觀察其後續發展及其路徑。天氣配圖。（資料照）

    今日仍是受太平洋高壓影響，各地為晴時多雲、高溫炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明天凌晨台南以南有局部短暫雨，午後台中以南山區及花東有零星短暫陣雨。至於熱帶擾動96W有發展為熱帶性低氣壓的機率，預估於週五（17日）至週六（18日）有增強為「風神」颱風的趨勢，需觀察其後續發展及其路徑。

    賈新興於「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道提到，週三日至週四，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。週五午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。這週六北海岸、基隆至宜蘭有局部短暫雨，午後花東有局部短暫雨，南投以南山區亦有零星短暫陣雨。

    週日有受東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，北北基宜花東有局部短暫雨，午後至下週一（20日），各地有局部短暫雨。下週二（21日）花東及屏東有局部雨，午後苗栗以北、台中以南山區、雲林以南及宜蘭有局部短暫雨。下週三（22日）桃園以北及宜蘭有局部雨，午後新竹以北、花東及嘉義以南有局部短暫雨。

    96W預估於今明2天有發展為熱帶性低氣壓的機率，預估於週五至週六有增強為風神颱風的趨勢，需觀察其後續發展及其路徑。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

    另，氣象署指出，第23號中度颱風娜克莉13日8時的中心位置在北緯32.7度，東140.1 度，以每小時40公里速度，向東北東進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，7級風平均暴風半徑120公里，10級風平均暴風半徑 40公里。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播