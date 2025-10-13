為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    奇蹟救出6歲女童小沂 屏東特搜再尋獲失聯者汽車

    2025/10/13 09:33 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東特搜二度馳援花蓮搜尋，透過車牌確定找到失聯者車子。（屏東縣消防局提供）

    屏東特搜二度馳援花蓮搜尋，透過車牌確定找到失聯者車子。（屏東縣消防局提供）

    之前在花蓮光復災區成功救出6歲女童小沂，感動全台的屏東縣消防局特搜人員，近日二度赴花蓮協助搜尋，昨日尋獲失聯者的汽車，可惜未進一步找到失聯者 ，預計今（13）日返屏東。

    屏東縣消防局今早表示，特搜大隊10月9日馳援花蓮，全力投入失聯者搜尋任務，此次搜救工作雖搜尋到一部失聯者的車子，但並未尋獲失聯者，預計於10月13日9點撤離返回屏東。

    期間搜尋到失聯者車子的消息在社群平台傳出後，有民眾留言「謝謝你們！謝謝你們找到我們的叔叔嬸嬸的車子！希望明天可以找到祂們。讓我們可以帶祂們回家」，也有民眾留言集氣。

    屏東縣消防局於9日下午出動5車、13名搜救人員及搜救犬「Chubby」，攜帶水域救援、繩索救助及空拍機等專業裝備，前往花蓮縣光復鄉災區支援搜尋作業。依現場指揮系統任務分配，與中央災害應變中心前進協調所及各縣市搜救單位密切合作，全力尋找失聯者。

    屏東特搜二度馳援花蓮搜尋，找到失聯者車子。（屏東縣消防局提供）

    屏東特搜二度馳援花蓮搜尋，找到失聯者車子。（屏東縣消防局提供）

    屏東特搜二度馳援花蓮執行搜尋。（屏東縣消防局提供）

    屏東特搜二度馳援花蓮執行搜尋。（屏東縣消防局提供）

