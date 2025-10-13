週末東北季風報到 天氣粉專：入秋轉涼高溫緩解

天氣風險指出，本週平日晴朗穩定高溫炎熱；週末東北季風報到，將入秋轉涼。（資料照）

今天（13日）台灣各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，本週平日晴朗穩定高溫炎熱；週末東北季風報到，將明確「入秋轉涼」。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，今天仍受太平洋高壓影響，各地晴時多雲、高溫炎熱，預測氣溫約33至36度、低溫約25至28度；午後各山區有局部短暫陣雨或雷雨，整體仍屬較穩定的天氣型態。

林孝儒說，預測本週台灣附近的太平洋高壓勢力偏強，各地大致維持相似型態，白天晴到多雲、高溫炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，正午前後紫外線偏強，大台北與西部內陸較易出現36度以上高溫。

林孝儒稱，週末開始，台灣附近的天氣將發生變化，預測新一波東北季風將逐漸南下，最快週六東北角至東部將率先轉為多雲或陰短暫陣雨天氣；週日北部至東部明顯轉陰有短暫陣雨，並有局部大雨發生機會，且體感轉涼，預測高溫降至約28至30度、早晚更有涼意。

林孝儒分析，中南部受東北季風影響較小，雲量增、午後仍有局部對流，但白天高溫現象可望緩解。這波東北季風影響可延續至下週，北部與東部除降溫幅度需持續觀察外，也要留意迎風面降雨的持續性與強弱，整體來看入秋轉涼方向明確。

林孝儒補充，熱帶系統方面，第23號颱風娜克莉位於日本東南外海，向東北移動、距離台灣遙遠，無直接影響。至於本週後半菲律賓以東海面有機會再度出現擾動訊號，但目前各家預測分歧仍大；若有發展，以西行或西北西進入南海的機率較高，對台灣是否有影響仍有待觀察，請持續關注最新預報即可。

