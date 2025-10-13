澎湖突「棘」任務結束！東吉東恐棘冠海星大爆發

澎湖海洋保育志工團隊，在東吉東海域發現棘冠海星正啃食柱狀珊瑚。（澎湖海洋保育志工團隊提供）

澎湖海洋保育署今年5月底接獲澎湖七美海域棘冠海星爆發通報後，立即啟動應變機制，與澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會合作，涵蓋範圍達8000平方公尺，合計清除44隻棘冠海星。扮演「吹哨者」的澎湖海洋保育志工團隊也接受澎湖區漁會12船次清除作業，發現東吉東海域棘冠海星，也有大爆發危機。

澎湖海洋保育志工團隊執行澎湖區漁會贊助的「突棘行動」最後一個船次任務，在東吉東捕獲35隻棘冠海星，在西吉南清除8隻棘冠海星，目前看來，西吉的棘冠海星應該是壓制住了，本以為最後的行動也會讓東吉東壓制下來，卻又發現一區枝狀珊瑚上面佈滿了棘冠海星，所以要重新評估這一區的棘冠海星危機。

海保署表示，現推動「海洋保育在地守護計畫」，補助志工團體持續進行澎湖南方四島海域巡查、監控棘冠海星與其他指標物種，並透過「iOcean海洋保育網－珊瑚健康回報平台」與「珊海俱樂部」LINE群組，鼓勵潛水員與民眾即時通報異常狀況，強化全民參與、快速反應之能量。

海保署強調，棘冠海星密度異常升高對珊瑚礁生態造成危機，海保署將持續秉持即時監測、科學管理與在地協力原則，推動清除與防治作為，確保台灣珊瑚礁生態系之永續健康。

澎湖海洋保育志工團隊，在東、西吉清除棘冠海星。（澎湖海洋保育志工團隊提供）

