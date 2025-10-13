為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    直擊新加坡國家體育場 劉和然盼打造國際級新北大巨蛋

    2025/10/13 09:21 記者賴筱桐／新北報導
    新北市副市長劉和然9月底參訪新加坡國家體育場，了解場館使用與規劃。（圖由新北市政府提供）

    新北市副市長劉和然9月底參訪新加坡國家體育場，了解場館使用與規劃。（圖由新北市政府提供）

    新北市政府日前公布以「淡海二期」、「樹林機五」為新北大巨蛋優先評估基地，副市長劉和然今年9月底率團訪問新加坡，參訪當地的國家體育場，了解場館使用與規劃，他也在臉書發布「現場直擊」的短影片，希望借鏡星國的成功經驗，打造國際級、多功能的新北大巨蛋。

    影片中劉和然體驗從新加坡國家體育場的VIP通道進場，享受觀看四面八方的感覺，他介紹說，不管是歌手周杰倫、五月天、泰勒絲或是球賽選手等人，都是走這個門進來，準備參加活動、演唱會或是競技比賽。

    劉和然表示，泰勒斯去年到新加坡舉辦演唱會，創造的經濟價值大約是3.5億元到5億元的新加坡幣，這樣的價值對城市來講非常重要，不僅可以讓國際看到城市，又能創造觀光價值與收益，還能使GDP（國內生產毛額）成長，可謂一舉多得。

    劉和然說，新北市對於大巨蛋的選址，也是希望提供一個大型的場地，一定是多功能場館，可以辦理很多運動賽事，除了棒球比賽之外，還能舉行演唱會，希望打造整體園區的概念，此行看到新加坡國家體育場的場館使用效益很高，未來新北大巨蛋的國際化設計，市府會學習、參考國外的成功經驗。

    新北市副市長劉和然參訪新加坡國家體育場，希望作為新北大巨蛋的規劃參考。（圖由新北市政府提供）

    新北市副市長劉和然參訪新加坡國家體育場，希望作為新北大巨蛋的規劃參考。（圖由新北市政府提供）

    新加坡國家體育場為多功能場館，除了舉辦賽事，還能舉行演唱會。（圖由新北市政府提供）

    新加坡國家體育場為多功能場館，除了舉辦賽事，還能舉行演唱會。（圖由新北市政府提供）

