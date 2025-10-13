為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡水動物之家響應世界保健日 全面檢查犬貓寄生蟲守護健康

    2025/10/13 09:16 記者羅國嘉／新北報導
    維持適當活動量，可避免肥胖及慢性疾病發生。（動保處提供）

    維持適當活動量，可避免肥胖及慢性疾病發生。（動保處提供）

    今（13）日是「世界保健日」，新北市淡水動物之家響應活動，為所內收容的55隻犬、9隻貓進行全面體內外寄生蟲檢查。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，動物寄生蟲具人畜共通性，特別對小孩、孕婦及免疫力低下者風險較高，呼籲飼主應定期為寵物驅除寄生蟲，從人、動物與公共衛生三大面向共同防堵疾病傳播，降低人畜共通傳染病風險。

    淡水動物之家獸醫師黃仲煜指出，為維護犬貓健康，平日皆進行例行觀察與健康評估，並定期施打狂犬病及犬貓專用疫苗，確保牠們在安全環境中等待新家。趁著世界保健日，他特別替所內動物全面檢查寄生蟲情形。常見體內寄生蟲如蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲、絛蟲與心絲蟲，嚴重時恐造成腸阻塞、肝肺損傷，甚至導致幼犬幼貓死亡；體外寄生蟲則包括跳蚤、壁蝨、虱子、疥蟎及耳蟎，除引起搔癢、脫毛與皮膚炎外，還可能造成貧血或細菌感染。

    黃仲煜說，部分寄生蟲如蛔蟲、絛蟲、疥蟎與跳蚤具人畜共通傳染性，若家中有孩童、孕婦或免疫力較弱者，更應提高警覺。寄生蟲感染恐影響皮膚、消化道、肝肺及眼睛等器官，嚴重時將造成不可逆傷害。飼主應定期為寵物驅蟲、保持環境整潔並勤洗手，以有效降低感染風險。

    楊淑方表示，動物健康與人類生活息息相關，飼主除應定期接種疫苗與驅蟲外，也應留意毛孩飲食均衡、維持適當體重與活動量，並定期清潔與消毒居家環境，以預防傳染病、肥胖與慢性疾病，守護全家健康。動保處將持續透過動物之家、校園及社區宣導，推廣正確動物保健觀念與飼主責任，盼民眾從日常照護做起，讓愛與健康同行。

    飼主應定期帶犬貓進行健康檢查與預防注射。（動保處提供）

    飼主應定期帶犬貓進行健康檢查與預防注射。（動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播