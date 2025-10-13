淡水動物之家響應世界保健日 全面檢查犬貓寄生蟲守護健康

維持適當活動量，可避免肥胖及慢性疾病發生。（動保處提供）

今（13）日是「世界保健日」，新北市淡水動物之家響應活動，為所內收容的55隻犬、9隻貓進行全面體內外寄生蟲檢查。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，動物寄生蟲具人畜共通性，特別對小孩、孕婦及免疫力低下者風險較高，呼籲飼主應定期為寵物驅除寄生蟲，從人、動物與公共衛生三大面向共同防堵疾病傳播，降低人畜共通傳染病風險。

淡水動物之家獸醫師黃仲煜指出，為維護犬貓健康，平日皆進行例行觀察與健康評估，並定期施打狂犬病及犬貓專用疫苗，確保牠們在安全環境中等待新家。趁著世界保健日，他特別替所內動物全面檢查寄生蟲情形。常見體內寄生蟲如蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲、絛蟲與心絲蟲，嚴重時恐造成腸阻塞、肝肺損傷，甚至導致幼犬幼貓死亡；體外寄生蟲則包括跳蚤、壁蝨、虱子、疥蟎及耳蟎，除引起搔癢、脫毛與皮膚炎外，還可能造成貧血或細菌感染。

請繼續往下閱讀...

黃仲煜說，部分寄生蟲如蛔蟲、絛蟲、疥蟎與跳蚤具人畜共通傳染性，若家中有孩童、孕婦或免疫力較弱者，更應提高警覺。寄生蟲感染恐影響皮膚、消化道、肝肺及眼睛等器官，嚴重時將造成不可逆傷害。飼主應定期為寵物驅蟲、保持環境整潔並勤洗手，以有效降低感染風險。

楊淑方表示，動物健康與人類生活息息相關，飼主除應定期接種疫苗與驅蟲外，也應留意毛孩飲食均衡、維持適當體重與活動量，並定期清潔與消毒居家環境，以預防傳染病、肥胖與慢性疾病，守護全家健康。動保處將持續透過動物之家、校園及社區宣導，推廣正確動物保健觀念與飼主責任，盼民眾從日常照護做起，讓愛與健康同行。

飼主應定期帶犬貓進行健康檢查與預防注射。（動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法