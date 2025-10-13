為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄6大地標點燈粉紅迎韓團 蜜柑︰維持橘色、心情跟大家一起變粉紅

    2025/10/13 09:09 記者王榮祥／高雄報導
    韓國女團BLACKPINK本月18、19日到高雄舉辦演唱會，主辦單位今起連7晚於高雄6大地標進行粉紅色點燈活動「LIGHT UP 高雄 IN PINK」。（翻攝高捷官網）

    韓國女團BLACKPINK本月18、19日到高雄舉辦演唱會，主辦單位今起連7晚於高雄6大地標進行粉紅色點燈活動「LIGHT UP 高雄 IN PINK」；6大地標包括高雄捷運美麗島站，高捷貓站長蜜柑透過臉書發聲，「維持橘色、但心情會跟大家一起變粉紅色。」

    高捷今分享「LIGHT UP 高雄 IN PINK」點燈活動內容，涵蓋高雄愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站等6大地標，10月13日自10月19日演唱會最後一天止，每天傍晚17:30至22:30，都會點上屬於BLACKPINK的粉紅色。

    除特色點燈，高鐵左營站至演唱會世運主場館路上，主辦單位還設置許多限定打卡點，包括3D巨型《DEADLINE》LOGO、限定路旗、打卡背板等，讓觀眾留下專屬回憶。

    高捷臉書粉專小編指出，美麗島站很榮幸共襄盛舉點亮粉紅，蜜柑則說，雖然維持橘色，但心情會跟大家一起變成粉紅色。

    BLACKPINK本月到高雄舉辦演唱會，主辦單位今起連7晚於高雄6大地標進行「LIGHT UP 高雄 IN PINK」，高捷貓站長蜜柑透過臉書發聲，「維持橘色、但心情會跟大家一起變粉紅色。」（高捷提供）

