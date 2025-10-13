為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    偏鄉小校不輸人 雲林這校善用資源學力檢測超越全國平均

    2025/10/13 09:11 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣南光國小善用各界資源，提供免費全日課照、開設多元課後社團，學生多才多藝，學力檢測表現優異，翻轉偏鄉小校印象。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣南光國小善用各界資源，提供免費全日課照、開設多元課後社團，學生多才多藝，學力檢測表現優異，翻轉偏鄉小校印象。（記者黃淑莉攝）

    外界刻板印象認為偏鄉小校競爭力不足，學生學習成就不佳，雲林縣南光國小善用各界資源，提供免費全日課照、開設多元課後社團，學生個個多才多藝，不只藝文、運動對外比賽表現優異，學力檢測在國、英、數的成績都大幅高於全國平均，翻轉外界印象，也讓連續多年的助學者們感到欣喜。

    全國學生學力檢測成績在8月公布，南光國小三、四、五年級學生在國語、數學表現都高於全國參與及全縣平均，在英語科方面，四、五年級也都高於全國及全縣平均，不僅學校老師驚喜，連續多年支持學校育才培藝基金的高雄多美獅子會成員得知也非常驚訝，對學生表現感到開心。會長沈增珠表示，都會區學校的英語學習資源較多，能力會比較好，南光國小的英語學力檢測分數這麼高，真的很不容易。

    南光國小校長黃瑞璋指出，學校位處偏鄉，僅50多名學生，老師們為讓學生有多元探索及多面向學習機會，透過校友、各界團體單位捐資興學成立育才培藝基金，及申請政府經費補助，開辦全日免費課照服務，開設手作、韻律、太鼓、陶藝、書法、籃球、直笛、英語等課後社團，寒暑假也舉辦各種營隊，讓學生學習不斷電，也不會沉迷3C，師資有外聘，也有學校老師助理教學。

    在英語學習方面偏鄉環境資源有限，黃瑞璋說，為提升孩子英語能力，學校老師致力營造英語學習環境，包括英語唱跳社團、各種闖關活動，甚至找來餐車讓學生用英語點餐、落實課室英語、平常招呼語等，讓孩子勇敢開口說英語。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播