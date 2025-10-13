竹北文化祭 國慶連假3天逾10萬人參與

白沙屯媽祖「粉紅超跑」所到之處，沿途鑽轎人龍、香案林立。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「竹北超越竹北」眾神祈福文化祭昨晚圓滿結束，竹北市公所表示，竹北天后宮媽祖、白沙屯拱天宮媽祖、車城福安宮土地公祖「三聖齊駕」，贊境竹北賜福，國慶連假3天吸引了逾10萬人共襄盛舉，成為大新竹地區最受矚目的話題，也是新竹縣史上最大的宗教文化活動。

竹北市公所表示，白沙屯媽祖贊境路線原訂約30公里，未設固定停轎點，而是跟著媽祖「指意」隨興停駕，也使得行程延長到40公里。「粉紅超跑」所到之處，沿途鑽轎人龍、香案林立，民眾自發設立補給站，展現竹北市民的熱情與信仰力量，也榮耀迎接竹北市成為全國最大縣轄市的到來。

昨最後一日的遶境，竹北市長鄭朝方參與白沙屯媽祖登轎儀式，展開東區贊境。媽祖神轎首先進入竹北市場，接著停轎於仁義市場，並造訪「吊車大王」啟德重機董事長府邸。午後，竹北市立幼兒園以唱跳迎接媽祖，媽祖神轎進入節氣公園，與粉紅星河之夢遊樂場交相輝映。稍後，媽祖還臨時轉進新瓦屋客家文化保存區，讓正在彩排的「兒童歌仔戲」演員驚喜萬分。

白沙屯媽祖也來到竹北市公所清潔隊部，讓不少隊員感動落淚。鄭朝方說，清潔隊屬重要的基層工作，正如媽祖精神，工作無貴賤、人無貧富之別。昨晚紅壇上演明華園大戲《何仙姑上蓬萊》，豪華舞台請眾神看戲，為文化祭劃下句點。

拱天宮主委洪文華表示，此次堪稱「贊境教科書等級」，創意與整體規劃深具竹北特色。竹北天后宮主委、市民代表會主席林啟賢說，很開心大家喜歡傳統文化認識在地。車城福安宮副主委陳志文也感動分享，土地公祖300年來首度出轎贊境，見證竹北的熱情不輸南台灣的太陽。

