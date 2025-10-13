跨越國界的味蕾之旅 新營文化中心開跑

柬埔寨美食推廣講師徐閤芸介紹柬埔寨料理。（圖由南市文化局提供）

泰式等亞洲美食常吸引民眾味蕾，新營文化中心開辦的工作坊報名常秒殺，10月25日及11月8日將舉辦泰國、柬埔寨美食工作坊，10月15日上午9點起開放線上報名。

「泰國風情-椰奶雞肉＆椰香糯米飯」、「柬埔寨美食-柬式涼拌粉條豬肉＆夢幻甜點」，以及「台灣特色小吃水晶餃＆燒麻糬」、「客家料理-五行惜圓好運道」美食工作坊，4個場次美食工作坊，每場次30組，歡迎把握今年最後場次機會。

10月25日上午場，由新住民泰國籍多元文化推廣講師李雯藝主講，教大家如何使用雞腿肉、香菇、南薑、香茅、辣椒、檸檬葉、香菜、椰漿、椰糖、羅望子汁、魚露、檸檬汁等食材，調配出好吃又清爽的「椰奶雞肉」，以及只要備妥糯米、椰漿、糖、鹽、香蘭葉、白芝麻等簡易食材，在家便能輕鬆做出好吃的小點心「椰香糯米飯」。下午場則由柬埔寨美食推廣講師徐閤芸從特色文化及食材介紹開始，帶領大家做出最道地的「柬式涼拌粉條豬肉」與「夢幻甜點」。

11月8日上午場「特色小吃水晶餃＆燒麻糬」，邀請好食作企業創辦人黃冠雅分享傳統的水晶餃製作方法與流程；下午場由南瀛客家文化協會理事劉寶珠就「五行惜圓好運道」，傳授人氣古早味米食點心。

新營文化中心表示，工作坊各講師也將在課程中分享在地旅遊景點及傳統服飾文化，增進認識當地人文習俗，更多詳情請上新營文化中心官網查詢。

新住民泰國籍多元文化推廣講師李雯藝介紹泰式料理並與學員合影。（圖由南市文化局提供）

