國慶連假翌日，澎湖機場再現排隊人潮。（民眾提供）

國慶連假收假翌日，澎湖機場一早再現排隊人潮，今（13）日早上6時30開門前，就湧入大批旅客在機場前，形成大排長龍奇景，由於澎湖至嘉義藍色公路今日起停航，將至明年3月重新啟航，空運成為澎湖唯一交通路線。澎湖航空站表示，將依照前幾班候補狀況，向民航局陳報進行班機調度，適時啟動加班機。

昨（12）日為國慶連假最後一天，許多民眾趕著搭機出境前往台灣，包括銅山館入火啟用各地友廟信徒、國際基甸會教友等大型宗教活動參與者，也都湧入機場候補，但因國慶連假為「管制航線」，機票限當日當班使用，導致報到率奇高，整日下來各航線補位登機，不到40人，約有50人滯留澎湖，只能今日再行候補等機位。

由於今日仍是連假管制期間，訂位早已客滿，因此一大早澎湖機場就出現大排長龍排隊人潮，除了昨日滯留澎湖旅客之外，還有今日要前往台灣未訂票旅客，昨日澎湖輪開航，經過機場廣播，約有30名旅客改搭澎湖輪前往台灣，才紓解部分人潮，但仍有部分急事赴台及病患無法如願搭機，導致行程出現延誤，讓許多候補旅客都心急如焚。

根據了解，中秋、國慶2個連續假期緊連，不少民眾選擇出國旅遊，因此航空公司主力放在國外線，國內連假機票，早在1個多月前就訂不到票，而依照慣例會請國防部支援運輸機加入疏運，但昨日澎湖機場候補人數僅50人，不到70人滿座標準，因此未提出申請，今日將視補位狀況，適時向民航局申請加班機支援。

澎湖機場一開門，候補櫃檯前就湧入遊客等待候補。（民眾提供）

