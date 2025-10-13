為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「報稅酸民」卓致遠教設計思考 曝電子報稅介面設計參考蘋果官網

    2025/10/13 10:07 記者黃政嘉／新北報導
    新北市青年局推出設計思考線上課程，由「報稅酸民」卓致遠教課。（取自「新北市政府青年局」臉書）

    新北市青年局推出設計思考線上課程，由「報稅酸民」卓致遠教課。（取自「新北市政府青年局」臉書）

    新北市青年局推出設計思考線上課程，由幫唐鳳改變電子報稅系統介面的「報稅酸民」卓致遠教課，他藉「見、識、謀、斷」心法，拆解問題，促進啟發，在最新課程中，卓致遠自曝當初做報稅系統介面，其實是參考蘋果產品官網的選購資訊陳列方式，藉此分享可藉參考其他更好的行動，激發有感方案。

    青年局攜手「新北有課UKO」，藉設計思考系列課程，幫助大家換個角度發想有效方案，第5集談創意發想的「謀」，對應設計，卓致遠指出，設計有時候是你做了之後，才會懂的事情。

    對於容易感到沒創意的族群，卓致遠分享3大建議啟發思考：1、尋找救生艇之外的答案。許多人常定義錯問題，大家說電影《鐵達尼號》撞到冰山，救生艇不夠，海上冰冷，凍死多人，因此需要更多的救生艇，是嗎？讓乘客能全部浮在水面上，這才是答案。

    2、異花授粉。不同品種的花，當雄蕊的花粉跑到雌蕊的花苞裡，會產生更不一樣的花，卓致遠說，當初做報稅系統時，也是這樣，透過選項讓民眾選擇用自然人憑證或健保卡報稅，接著告訴你要準備哪些東西，可得到哪些資訊，碰到問題可以點哪，其實就是參考蘋果官網產品的選購資訊對比，這就是異花授粉，找看看有無其他做得更好的行動。

    3、Crazy 8。卓致遠說，拿出A4紙，折成8等份，1分鐘寫1個點子，8分鐘快速產生8個點子，這時重量不重質，想出後再討論哪個較好。

    青年局長邱兆梅表示，設計思考是一套「以人為本」的問題解決方式，最初由美國大學的設計學院和廣告公司推廣，運用層面非常廣泛，能協助青年面對現實中複雜且充滿不確定性的問題，提出有創意且能落地的解決方案。

    卓致遠曝當初做電子報稅系統介面，其實是參考蘋果產品官網的選購資訊。（翻攝「新北市政府青年局」YouTube）

    卓致遠曝當初做電子報稅系統介面，其實是參考蘋果產品官網的選購資訊。（翻攝「新北市政府青年局」YouTube）

    卓致遠曝當初做電子報稅系統介面，其實是參考蘋果產品官網的選購資訊。（翻攝「新北市政府青年局」YouTube）

    卓致遠曝當初做電子報稅系統介面，其實是參考蘋果產品官網的選購資訊。（翻攝「新北市政府青年局」YouTube）

