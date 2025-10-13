屏縣2025年度地籍圖重測成果公告中 5處提供閱覽服務

2025年（114年度）屏縣里港鄉地籍圖重測公告場。（屏東縣政府提供）

屏東縣2025年（114年度）地籍圖重測成果本（10）月在土地所轄地政事務所公告，土地所有權人可於公告期間，攜帶重測結果通知書、國民身分證、私章等證明文件到場閱覽，現場有服務人員詳細解說，也可上內政部國土測繪中心「重測便民服務查詢系統」直接閱覽，縣府請土地所有權人多加利用。

屏東縣府地政處表示，今年辦理重測地區計有里港鄉土庫段及中崙段、屏東市民生段、香揚段及新屏段、九如鄉九清段及耆老段、新埤鄉新埤段、糞箕湖段、新力段、建功段及餉潭段、獅子鄉內獅段、恆春鎮山腳段等14個段，合計1萬1571筆土地，總面積逾5224公頃，除因界址爭議土地暫緩公告重測結果外，其餘土地均已完成重測程序。

地政處說明，地籍圖重測在嚴謹的作業與檢核機制下，經通知土地所有權人現場指認界址範圍，由測量人員逐宗土地記載指界內容，並參酌土地位置、舊圖坵形及現況使用情形與歷史土地複丈紀錄及原地籍圖資核對後進行套繪分析，據以釐整地籍圖資，並使測量成果更合理精確，以保障所有權人土地產權範圍。

地政處提醒土地所有權人，各地政事務所已以雙掛號寄送重測結果通知書，土地所有權人於收到通知書後如認為重測成果有錯誤，應於公告期間（公告至10月31日止）內向土地所轄地政事務所繳納複丈費申請異議複丈。如無異議，公告期滿後，地政事務所將依法辦理土地標示變更登記，並另通知免費換領權狀事宜，屆時請土地所有權人配合辦理。

2025年（114年度）里港鄉地籍圖重測公告場。（屏東縣政府提供）

