行道樹染「靈芝根基腐病」枯死 竹縣文化局火速移除防倒塌傷人

染病急速枯死的烏桕，就在新竹縣政府文化局美術館（圖右）外面的人行道旁，為防被九降風颳倒，文化局連假期間雇工移除。

東北風開始增強，新竹縣政府文化局旁、1棵作為行道樹的烏桕被發現整株急速乾枯，文化局警覺不妙，為免樹倒造成公眾危險。雙十國慶連假緊急聯繫在地的樹醫師李碧峰出診，確認烏桕感染「靈芝根基腐病」且已死亡，為免長出的子實體（菇蕈體）孢子持續空飄傳播真菌擴大感染，文化局火速移除烏桕保護用路人，也保護園區其他樹木，後續不排除擴大替全區樹木做健檢。

縣府文化局長朱淑敏說，9月底有人察覺烏桕根部腐爛，經比對去年枝繁葉茂、綠意盎然的樣貌跟今年急速枯萎的狀態，她請同仁找樹醫師到場出診確認原因與可還有生機？若須移除就得儘快，以免東北季風將病弱的大樹颳倒，對車流很大的光明商圈用路安全造成威脅。

在地樹醫師李碧峰、林業試驗所博士傅春旭獲悉後都願出診幫忙。其中李碧峰10日當天傍晚到場診斷，發現這棵樹齡已35歲的烏桕，幹基部與根基部都有腐朽傷口，傷口邊緣已長出3朵直徑20公分的子實體，還有2處正在萌生，判斷是罹患了真菌類的靈芝根基腐病。

李碧峰說，有處幹基部的傷口已深達樹幹直徑3分之1，破壞幹徑圓周也超過3分之1，這使得樹幹體的支持作用力明顯不足。

整體枝葉呈急速萎凋枯縞狀、沒有自然落葉，果實不論成熟與否都有停滯生長的狀態，一樣沒有自然落果現象，在在都說明烏桕是突然遭逢輸送水分障礙所致；綜合研判樹木不僅已經死亡，還有隨時倒伏的風險，所以建議應立即伐除或移除，後續病株所在土壤也須徹底整治，以防病害擴大。

新竹縣政府文化局旁的烏桕因染病枯死，隨時都可能倒塌，所以火速被移除。

烏桕樹幹已長出子實體，表示有孢子可空飄傳播病害，所以移除一併鋸斷送交焚燒，並將整治病株所在的土壤，以徹底斷了病源。

樹醫師李碧峰雙十節當天傍晚出診，確認烏桕因為病害已經枯死。

樹醫師李碧峰出診，了解烏桕枯死的原因。

