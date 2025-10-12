賞鳥、生態旅遊加鐵馬輕旅行 雲嘉南濱海觀光新發展

台南北門自行車小旅行遊覽鹽田、漁村、生態風光。（記者楊金城攝）

台灣為世界9大候鳥遷徙路線之一，可觀察到全球15分之1鳥種，擁有豐富濕地生態的雲嘉南濱海地區，發展賞鳥生態旅遊成為濱海觀光特色活動，加入鐵馬輕旅行，觀光潛力看漲。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能指出，區內有潟湖、沙洲、河口、紅樹林、鹽田、魚塭等濕地，孕育候鳥和自然生態豐富，也有鹽業歷史、人文、宗教等地景，結合低碳旅遊的鐵馬輕旅行，管理處推動的遊程不只讓國內、外遊客知道去那裡玩，更重要是知道生態旅遊的好玩、有趣在那裡，提振雲嘉南濱海觀光。

每年10月開始，就是雲嘉南濱海賞鳥季，冬候鳥有小鷿鷈、蒼鷺、反嘴鴴、田鷸、黑面琵鷺、跳鴴、黑腹燕鷗、雁鴨科等，國際觀鳥馬拉松將在12月6、7日舉行，吸引國內、外60支隊伍參賽，到明年3月賞鳥季結束前，雲嘉南管理處也會舉辦賞鳥小遊行、賞鳥解說活動，推動賞鳥生態旅遊。

自行車活動是觀光署今年重點推展活動，在雲嘉南濱海結合生態旅遊，舉辦「白金騎跡」濕地鹽雕自行車輕旅行，帶領民眾騎行走訪台南北門鹽業文化、濕地生態和賞鳥，也有「白金騎跡」雲嘉南自主認證集章活動至11月30日。

雲嘉南白金騎跡還舉辦4大自行車系列活動，包括9月「極西騎跡61追光自行車活動」、10月「台江文化美食小旅行」、11月1日「浪漫雙教堂幸福連線自行車活動」，串聯台南北門水晶教堂與嘉義布袋高跟鞋教堂；11月2日「喔熊biking Go 雲林濱海小鎮騎旅趣」。

徐振能說，鐵馬輕旅行結合賞鳥、鹽田文化與生態導覽，希望讓遊客透過自行車騎行方式，深入探索雲嘉南的自然與人文之美，不僅可提升對生態的認識和生態保育概念，更透過文化導覽與互動體驗，帶動地方觀光發展。參加過鐵馬輕旅行的遊客，稱讚不已。

黑面琵鷺是雲嘉南濱海冬候鳥主角之一。（資料照，王素滿提供）

雲嘉南濱海地區，發展賞鳥生態旅遊結合鐵馬輕旅行。（記者楊金城攝）

台南北門雙春濱海遊憩區內的紅樹林保護區水道如台版亞馬遜。（記者楊金城攝）

嘉義布袋高跟鞋教堂上空的冬候鳥列隊形飛抵。（記者楊金城攝）

