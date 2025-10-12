小琉球國慶連假再創紀錄 單日1.5萬人登島

小琉球這個雙十連假人潮滿滿。（記者陳彥廷攝）

屏東縣琉球鄉在連3週的連假中最後的雙十連假迎來最高潮，週五（10日）有多達1.5萬人登島，再度創下島上民俗活動「迎王平安祭典」以外的紀錄，今天收假日小琉球的白沙碼頭也出現罕見的排隊人龍，整個碼頭是萬頭鑽動，業者直說「彌補今年的最慘7月」。

從教師節開始至雙十節的3個連假終於邁入尾聲，國旅熱點小琉球湧進不少人潮，在上週五的連假首天，登島人次竟然突破1.5萬人次，是除了地方民俗盛事「迎王平安祭典」外的單日往返新紀錄，加上週六、日，3天共計有2.5萬人登島，東港碼頭排隊人龍再現，碼頭加班船不斷來回，今天則是疏運超過1.3萬人次返回本島。

島上各處景點、商家這個週末全是人潮，旅遊業者說，原本預期中秋節才是大宗，沒想到今年疑似因為連3個連假的關係，竟然最大量會出現在雙十國慶，令人出乎意料，推測應該是中秋節仍是留在家烤肉為大宗，因此把握最後一個連假出遊，業績強強滾，也算是彌補今年7月因為颱風、大雨造成沒開交通船的「歷年最慘7月」的日子。

