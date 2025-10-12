鹿港史上最強！「潮派」音樂祭2天狂吸13萬人 盧廣仲：下次見

民眾敲碗明年再辦潮派鹿港音樂祭。（彰化縣政府提供）

台灣設計展首度移師彰化，加碼的潮派鹿港音樂祭，2天下來狂吸13萬人潮，這場被鹿港人封為「鹿港史上最強演唱會」，朝聖者以年輕世代為主，全場嗨翻天，連今天（12日）壓軸演唱的三金歌手盧廣仲都說「下次見」！

「這兩天的鹿港小鎮好年輕！」因為這次的潮派鹿港演唱會，昨天壓軸是玖壹壹，今天的卡司更誇張，一口氣聽到美秀集團、TRASH、麋先生MIXER、無妄合作社，再加上壓軸的盧廣仲一開口，全場幾乎都是大合唱，連歌手也都唱到熱爆、濕透衣服，許多人狂敲明年再辦。

縣府指出，潮派鹿港音樂祭鹿港舞台結束，就換大佛舞台接力登場，10月18、19日「潮派卦山」移師彰化八卦山大佛下開唱，將邀請眠氣Hypersomnia、打倒三明治、羊米人、伯爵白、核果人NUTS等人氣樂團。

音樂祭人潮擠爆鹿港體育場。（彰化縣政府提供）

潮派鹿港今天在盧廣仲壓軸下，來到最高潮。（彰化縣政府提供）

潮派鹿港演唱會連2場結束後，換大佛舞台登場。（彰化縣政府提供）

「潮派卦山」交通接駁動線。（彰化縣政府提供）

