為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    這也罰？彰化市大埔路最新罰單地雷是「它」

    2025/10/12 22:39 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市大埔路最新罰單地雷，就是跨越白實線切入車道，未打方向燈就被檢舉開罰。（取自網路）

    彰化市大埔路最新罰單地雷，就是跨越白實線切入車道，未打方向燈就被檢舉開罰。（取自網路）

    彰化市大埔路是全縣第一條友善人行步道示範區。（記者劉曉欣攝）

    彰化市大埔路是全縣第一條友善人行步道示範區。（記者劉曉欣攝）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市大埔路是全縣第一條友善人行道的示範道路，經過宣導與執法，現在民眾都知道只要占用綠色鋪面人行道，無論汽機車都要開罰。但有民眾只是騎機車進入車道，只因沒有打方向燈也被檢舉，1200元就噴飛了。

    彰化警分局指出，只要馬路上的「縱向標線」，無論汽機車的用路人，只要變換車道、切換縱向標線，就要打方向燈。不然就會依照道交條例，未依規定打方向來開罰1200元。

    跨越雙白線沒打方向燈 苦吞2罰單

    因此，無論是馬路上所劃設的虛線、實線，只要穿越或是跨越，都要打方向燈，就算是違規跨越雙黃線，或是違規跨越雙白線，也是要打方向燈，因為就是視同變換車道，在用路規定上就是要打方向燈來提醒其它用路人。

    不少民眾表示，當違規跨越雙黃線時被檢舉，就會被開罰跨越雙黃線，以及未打方向燈等兩項罰款。但大埔路明明只有雙向各一個車道，旁邊是劃設人行道或是機汽車停車區，這樣騎機車切入車道也被檢舉未打方向燈，真的讓人難以接受。

    彰化市大埔路是全縣第一條友善人行步道示範區，只要跨越縱向標線就要打方向燈。（民眾提供）

    彰化市大埔路是全縣第一條友善人行步道示範區，只要跨越縱向標線就要打方向燈。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播