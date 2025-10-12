這也罰？彰化市大埔路最新罰單地雷是「它」

彰化市大埔路最新罰單地雷，就是跨越白實線切入車道，未打方向燈就被檢舉開罰。（取自網路）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市大埔路是全縣第一條友善人行道的示範道路，經過宣導與執法，現在民眾都知道只要占用綠色鋪面人行道，無論汽機車都要開罰。但有民眾只是騎機車進入車道，只因沒有打方向燈也被檢舉，1200元就噴飛了。

彰化警分局指出，只要馬路上的「縱向標線」，無論汽機車的用路人，只要變換車道、切換縱向標線，就要打方向燈。不然就會依照道交條例，未依規定打方向來開罰1200元。

跨越雙白線沒打方向燈 苦吞2罰單

因此，無論是馬路上所劃設的虛線、實線，只要穿越或是跨越，都要打方向燈，就算是違規跨越雙黃線，或是違規跨越雙白線，也是要打方向燈，因為就是視同變換車道，在用路規定上就是要打方向燈來提醒其它用路人。

不少民眾表示，當違規跨越雙黃線時被檢舉，就會被開罰跨越雙黃線，以及未打方向燈等兩項罰款。但大埔路明明只有雙向各一個車道，旁邊是劃設人行道或是機汽車停車區，這樣騎機車切入車道也被檢舉未打方向燈，真的讓人難以接受。

