    福大命大！10歲男童阿里山登山健行 墜25米邊坡骨折幸獲救

    2025/10/12 22:18 記者蔡宗勳／嘉義報導
    10歲男童摔落25米邊坡幸運獲救。（嘉縣消防局提供）

    10歲男童摔落25米邊坡幸運獲救。（嘉縣消防局提供）

    10歲男童與家人在雙十連假到嘉義縣阿里山鄉霞山線舊鐵道健行，不慎跌落深約25公尺邊坡，疑似腳骨折導致無法動彈，家人立即請求救援，男童母更冒險下切到男孩摔落點查看、陪伴，救護人員抵達，檢視男孩意識清楚，將人搬運至登山口後，由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院救治，沒有生命危險。

    嘉縣消防局是在今天中午11點左右接獲通報，指阿里山鄉霞山線舊鐵道有山友受傷，立即派救援人員前往，初步了解，有一群來自北部的親友團21人今（12日）到嘉義縣阿里山鄉霞山線舊鐵道健行，其中1名10歲男童不慎跌落深約25公尺邊坡，家人立即請求救援。

    據了解，事件發生後，10歲男童母親「為母則強」冒險下切營救，但男童腳疑似骨折無法移動，家人不敢貿然移動他，只能在旁陪伴、安撫等待救援。救護人員抵達，檢視其意識清楚，但肢體擦傷，腳部有骨折情形，給予相關處置後，以軟式擔架搬運至登山口，由三和91送往聖馬爾定醫院急救。

    10歲男童摔落25米邊坡，警消協力救援。（嘉縣消防局提供）

    10歲男童摔落25米邊坡，警消協力救援。（嘉縣消防局提供）

    來自北部10歲男童摔落25米邊坡，嘉義縣警消協力救援。（嘉縣消防局提供）

    來自北部10歲男童摔落25米邊坡，嘉義縣警消協力救援。（嘉縣消防局提供）

