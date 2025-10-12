「愛情車站」驚傳告吹！監院糾正合興車站建物無照 台鐵終止租約

新竹縣政府爭取觀光署「唐山移民文化旅遊帶」經費，於合興車站區打造愛情園區鐵道野花園。（記者廖雪茹攝）

台鐵內灣支線合興車站流傳一段浪漫的愛情故事，因而有「愛情車站」美名，也是內灣旅遊知名景點。新竹縣政府2019年與國營台灣鐵路公司簽約租用合興車站區，委由九讚頭文化協會營運，並作為新竹縣旅遊服務中心，去年更爭取中央補助改造站區；然而，車站建物因未具使用執照遭監察院糾正，台鐵對此OT再利用案緊急喊卡，終止租約。

客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中、行政院青年諮詢委員蔡朝翔及竹東閒人工作室詹益承，都向縣府文化局提報，建議將擁75年歷史的內灣線合興車站及作業室，登錄為歷史建築保存，期許未來能合法使用。

請繼續往下閱讀...

縣府交旅處長陳盈州證實，為提升內灣風景區及內灣線沿線觀光，縣府約在2019年向台鐵公司簽約，租用內灣線合興車站，再委由新竹縣九讚頭文化協會經營管理，並投入上千萬整理環境，2022年更作為竹縣旅遊服務中心。但因該站區4間房舍無使照遭監察院糾正，台鐵公司不得再使用。

陳盈州說明，去年底縣府原訂向台鐵公司續約5年，在評估請照不易及整體效益後，決定撤出合興車站，向台鐵協調改為租約1年，與九讚頭協會的委託經營合約也到今年底為止。

至於去年縣府爭取觀光署「桃竹苗山線-唐山移民文化旅遊帶」經費，投入4900萬改造合興車站及周邊的卸礦場和愛情森林公園，推廣觀光。陳盈州說，合興站區範圍將交還台鐵公司自行活化，周邊建設縣府仍會持續維管。

黎許傳等人表示，合興車站於1950年12月設站通車。其任務是將關西開採的石灰石礦，以纜車載運到合興車站，卸載到台鐵的貨車上後，由台鐵貨車將石灰石礦送到台泥竹東廠，作為生產水泥的原料，為全國唯一折返式場站。然而，2000年台泥停產關閉竹東廠區，設備相繼拆除，歷史逐漸被遺忘。期合興車站取得文資身分以利保存、活化，供作民眾走讀認識鐵道文化與地方產業。

九讚頭文化協會表示，企業家曾春兆就學時在合興車站搭車認識鄰校女孩，某次考前睡過頭狂奔2.1公里追火車，最終及時趕上，後來也與女孩修成正果；夫妻倆在車站面臨廢站時出資保存，這段追火車的愛情故事傳為美談。協會多年來投入心血，以重塑愛情意象經營站區，建立品牌特色，無奈突遭台鐵收回。

台鐵內灣支線合興車站流傳一段浪漫的愛情故事，因而有「愛情車站」美名，也是內灣必遊的知名景點。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府爭取觀光署「唐山移民文化旅遊帶」經費，於合興車站區打造愛情園區鐵道野花園。（記者廖雪茹攝）

地方人士建議將內灣線合興車站及作業室，登錄為歷史建築保存，圖為紅磚瓦的作業室及一排舊式轉轍器。（記者廖雪茹攝）

九讚頭文化協會多年來以重塑愛情意象經營合興站區，成為內灣線必遊的知名景點。（記者廖雪茹攝）

九讚頭文化協會多年來以重塑愛情意象經營合興站區，成為內灣線必遊的知名景點。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法