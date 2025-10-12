全數歸零…內灣老街青銀共創品牌特色「好客好品」劃下句點

新竹縣九讚頭文化協會承租台鐵內灣車站宿舍，建立「好客好品希望工場」文創園區，20多年來結合青年返鄉與銀髮族打造「青銀共創」的示範。（資料照，記者廖雪茹攝）

新竹縣九讚頭文化協會承租台鐵內灣車站宿舍，20多年前在內灣老街建立「好客好品希望工場」文創園區，結合青年返鄉與銀髮族第二春，打造「台灣水色」、「虎帽金工」、「舊事生活」、「土旺書屋」等品牌，「青銀共創」的示範模式並拓展到合興車站；沒想到，去年台鐵公司先後告知房舍無使用執照被監察院糾正，2處被迫終止租約並「拆屋還地」，多年心血付諸流水。

「好客好品希望工場」過去是許多內灣老街遊客必訪景點，場區的不織布品牌「台灣水色」，是由一群善於縫紉的社區媽媽與返鄉青年設計師共同打造，品牌還曾赴香港參展，從在地走向國際化；「虎帽金工」提供無數情侶、夫妻手作愛的紀念；「舊事生活」餐飲、兒童遊戲室則為親子留下美好回憶。

但這一切都已剷平，九讚頭文化協會總幹事鄭雅純表示，「好客好品」是協會透過橫山鄉公所向台鐵公司承租，投入龐大資金和精力，自力經營20多年，連同合興車站共僱用10名員工，加上竹東車站東側租用的「舊事生活」餐飲，聯合行銷營運，希望帶動內灣支線觀光；不過，去年被通知內灣房舍無使照不得經營，無奈拆除所有設備裝置後返還台鐵公司。

鄭雅純說，拆除設備去年全部移至合興車站，去年12月底與竹縣府交旅處續約後，再投入資金建設，打算展開「第二段愛情」；沒想到，今年3月卻再被通知合興的房舍也無使照。原本交旅處告知會設法取得使照，但最後還是決定終止租約，協會被迫在這個月緊急拆光站區所有設施，恢復原狀，加上竹東站餐飲也因故停止，一切回歸原點。

鄭雅純2013年因勞動部多元就業開發方案計畫進入九讚頭文化協會，協助建立品牌特色，後來也和當時的協會理事長吳界結婚，育有4女，夫妻同心活絡社區產業、輔導青創深受肯定。遭遇合興車站「第二段愛情」不順遂，鄭雅純說，當作暫時休息，她和先生不會灰心，會繼續勇闖人生下一幕！

「台灣水色」由橫山鄉一群善於縫紉的社區媽媽，與返鄉青年設計師共同打造，品牌還曾赴香港參展。（資料照，記者廖雪茹攝）

「虎帽金工」提供無數情侶、夫妻手作愛的紀念。（資料照，記者廖雪茹攝）

內灣「好客好品希望工場」拆除後全部移至合興車站。（記者廖雪茹攝）

設於合興車站車廂內的虎帽金工。（記者廖雪茹攝）

