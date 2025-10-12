為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    火獅燒化升天 左營萬年季雙十連假最後一夜高潮閉幕

    2025/10/12 21:52 記者蔡清華／高雄報導
    左營萬年季火獅在遊行民俗藝陣中緩緩前行。（高市民政局提提供）

    高雄左營萬年季今晚（12日）迎來活動最高潮，進行火獅踩街嘉年華及火獅燒化儀式，傳統文化蓮潭風情、文創市集熱鬧氛圍，人潮川流不息。千人踩街伴著迓火獅氣勢滿點，火獅於晚上8時23分在清水宮前燒化升天。

    今日下午4時，「火獅踩街嘉年華」於鳳邑舊城城隍廟隆重登場，在地藝陣及特色團體火力全開，地方廟宇代表與佳賓共同擊鼓啟動下，由齊天表演藝術團、舊城十二婆姐陣、中華藝校火獅舞、電音三太子、宋江陣、獅陣、吉勝堂八家將、清水十八衙役、八仙猴陣賀壽獻福、及左營文武聖殿舞獅團接續登場，踩街嘉年華正式出發，沿途鼓聲、嗩吶聲與民眾歡呼聲交織，在左營街頭串起一條綿延不絕的人龍。

    晚間7時30分，迓火獅隊伍抵達洲仔清水宮前廣場，由「洲仔李家鳳邑火德星君祠」恭請火德星君主持請神、安座、送神等科儀，儀式莊嚴隆重。隨後啟動「火獅燒化」儀式，邀請貴賓共同手持火把點燃引線，象徵文化薪火相傳。

    火獅在清水祖師爺與火德星君的見證下燒化，在火光幻影中傳遞天聽，象徵送出人們的願望、祝福及對未來的期盼；火獅燒化驅邪避凶，表達對天地的感恩，祈願國泰民安、風調雨順、高雄昌盛繁榮！「2025高雄左營萬年季」在熱情與信仰交織的火焰中圓滿閉幕。

    火獅於晚間在清水宮前燒化升天。（高市民政局提供）

