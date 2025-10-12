彰化縣公共運輸市占率全國倒數第2名 縣民感想只有「3個字」

彰化縣公共運輸市占率全國倒數第2名。（資料照，記者劉曉欣攝）

根據交通部統計去年公共運輸市占率，彰化縣以3.4%倒數第二，只以0.1％些微差距領先南投縣，由於彰化是百萬人口大縣，比起南投還多了高鐵，但這樣的成績傳出，不少縣民都說「不意外」，因為這就是「彰化日常」。

縣議員楊子賢表示，彰化縣沒有完善的大眾運輸系統，民眾自然也沒有搭乘的意願與習慣，因為與其要等上半小時，就不如自己騎機車、開車或是騎腳踏車。以這次台灣設計展首次移師彰化，彰化因為展區跨彰化、鹿港與彰南，只能靠著廣開接駁車路線，而無法直接利用現有的公車系統。

請繼續往下閱讀...

楊子賢強調，彰化縣是百萬人口大縣，除了火車以外，因為公車路線有限，部分鄉鎮有幸福巴士來補足，但台灣已逐步邁入高齡化社會後，縣府應該積極的向中央申請載具方案來導入偏鄉，不必等到蓋捷運，再來培養運量。

縣府交通處表示，彰化縣2025年持續推動轉運站建設、公共自行車普及、鐵路高架化與捷運推進、合理化公車路線及幸福巴士服務，努力提升全縣公共運輸的效率、安全與綠色化。

彰化縣部分鄉鎮有推出幸福巴士。（資料照，記者劉曉欣攝）

