為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化縣公共運輸市占率全國倒數第2名 縣民感想只有「3個字」

    2025/10/12 21:51 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣公共運輸市占率全國倒數第2名。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣公共運輸市占率全國倒數第2名。（資料照，記者劉曉欣攝）

    根據交通部統計去年公共運輸市占率，彰化縣以3.4%倒數第二，只以0.1％些微差距領先南投縣，由於彰化是百萬人口大縣，比起南投還多了高鐵，但這樣的成績傳出，不少縣民都說「不意外」，因為這就是「彰化日常」。

    縣議員楊子賢表示，彰化縣沒有完善的大眾運輸系統，民眾自然也沒有搭乘的意願與習慣，因為與其要等上半小時，就不如自己騎機車、開車或是騎腳踏車。以這次台灣設計展首次移師彰化，彰化因為展區跨彰化、鹿港與彰南，只能靠著廣開接駁車路線，而無法直接利用現有的公車系統。

    楊子賢強調，彰化縣是百萬人口大縣，除了火車以外，因為公車路線有限，部分鄉鎮有幸福巴士來補足，但台灣已逐步邁入高齡化社會後，縣府應該積極的向中央申請載具方案來導入偏鄉，不必等到蓋捷運，再來培養運量。

    縣府交通處表示，彰化縣2025年持續推動轉運站建設、公共自行車普及、鐵路高架化與捷運推進、合理化公車路線及幸福巴士服務，努力提升全縣公共運輸的效率、安全與綠色化。

    彰化縣部分鄉鎮有推出幸福巴士。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣部分鄉鎮有推出幸福巴士。（資料照，記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播