    生活

    立院明開會鎖定堰塞湖 農業部將採空中監測加微地動預警崩塌

    2025/10/12 21:22 記者吳柏軒／台北報導
    農業部林保署監測花蓮馬太鞍溪堰塞湖，12日最新影像顯示，其水位無明顯變化，水自溢流口穩定流出。（林保署花蓮分署提供）

    農業部林保署監測花蓮馬太鞍溪堰塞湖，12日最新影像顯示，其水位無明顯變化，水自溢流口穩定流出。（林保署花蓮分署提供）

    立法院內政委員會明（13日）將針對花蓮堰塞湖監測及災後重建，邀各部會專案報告，其中農業部為該處山林的主管機關，將採衛星、航拍與無人機監測，搭配水位計與即時影像掌控水位，而堰塞湖附近山區仍還有大量鬆軟土石，將設微地動儀預警設備，監測有無大量土石崩塌，提早示警因應。

    農業部報告指出，馬太鞍溪堰塞湖在9月23日因樺加沙颱風在當地山區降雨，導致水位上升溢流，壩體因此被水流快速下刷，進而大量泥沙沖至下游造成光復鄉嚴重災情，為了監測，每日派出無人機空拍，也持續透過衛星影像、航拍攝影等監控湖水變化，估算蓄水量等，目前溢流口下刷速率趨緩、水位無明顯變化。

    農業部也透露，6日的中央災害應變中心召開專家會議，共識認為，堰塞湖的壩體坡度變緩，氣候穩定下的潰壩機率降低，擔心兩側邊坡高陡，未來恐因暴雨或地震而崩滑，而8日花蓮發生芮氏規模5的地震，但堰塞湖並沒有再次潰決，也無重新堵塞蓄水；已設置微地動儀預警系統，監測該處山地有無大量崩塌。

    而該堰塞湖仍維持紅色警戒，農業部指出，只要馬太鞍溪橋的水位站水位提高1公尺，以及堰塞湖集水區發生震度5弱以上地震時，就會循防空警報系統，比照海嘯發布「廣播聲響」訊息，提醒下游民眾疏散避難。

    至於主管環境清淤的環境部則提出報告，點出這次堰塞湖溢流的泥沙約2千萬立方公尺，範圍包含民宅街道、農地及河道等，目前先針對市區的100萬立方公尺泥沙制定分類去化方案，委託廠商現場分選，其他農地與河道的泥沙，則需相關部會與花蓮縣政府合作，協調台糖公司提供暫置場，共同去化。

    去化方式包含：農地回填、公有土地設置土資場及回填、公共工程開發回填、地層下陷國有地回填、整治區區段重劃填土工程、成立砂土貯備中心標售、水泥原料等。另外，環境部也將啟動災後廢棄物清理及環境整頓，也需處理泥沙混雜的廢棄物分類去化等作業。

