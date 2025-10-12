為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣最悠久旅英學生總會50週年 江雅綺勉扮台英橋梁

    2025/10/12 21:19 中央社
    台灣旅英學生總會（SUROCUK）成立50週年，11日在倫敦舉行晚宴並特製蛋糕慶祝，駐英國副代表江雅綺（中）、駐英國代表處教育組組長畢祖安（左）、SUROCUK會長李冠蓁（右）一同切蛋糕。（中央社）

    台灣旅英學生總會（SUROCUK）成立50週年，11日在倫敦舉行晚宴，駐英國副代表江雅綺致詞時提到，留學生是台英關係重要橋樑和支柱，可在各領域、與不同背景人士往來時，為台灣發揮影響力。

    SUROCUK是歷史最悠久海外台灣學生會之一，也是各國家地區之中，唯一的學生「總會」。相較於在其他國家地區的台灣學生會採「聯會」制，即各地學生會為平行組織，SUROCUK的會長是由英國各地逾30位學生會會長在倫敦舉行的年度大會上，投票選出，以領導英國所有其他台灣學生會。

    SUROCUK今天將選出新一屆會長，任期一年。今年參選人數破紀錄，多達4位。選舉過程將由各參選人發表政見約15分鐘，隨後接受約10分鐘的個人問答，最後是往往至少長達40分鐘的共同問答。完成會長選舉後，SUROCUK將展開徵選多達30名幹部。

    總計有7個部門的SUROCUK今年新成立「職涯發展部」，舉辦職涯經驗分享、諮詢輔導等講座和工作坊。具30年國際工作經驗的駐英國代表處教育組組長畢祖安出席晚宴致詞時提到，SUROCUK發展50年來，發揮的功能已由互助聯誼、支援駐處等，於過去10年轉型為自主性極強的組織，有熱情、也有能力多方拓展合作夥伴和參與在地生活。

    11日的晚宴有超過60位英國各地學生會及SUROCUK現任和歷屆會長與幹部參加。晚宴期間播放短片，內容為SUROCUK歷屆會長捎來的祝福與經驗分享，開場就是SUROCUK共同創辦人、前外交部部長胡志強。

    於1970年代和1980年代在英國取得碩、博士學位的胡志強勉勵學弟妹早日學成，回台灣發揮長處。

    同樣於英國取得學位的江雅綺致詞時，首先從個人經驗切入，提到她一走進晚宴會場，就想起自己20年前首次赴英求學，在生活、課程層面感受到的衝擊，以及文化藝術饗宴，宛如歷歷在目。

    江雅綺說，在海外，每一個與來自各國家地區人士交流的時刻都可以是「外交時刻」。她期許在英留學生讓英國更了解台灣，而學成後，無論是否返台，都能在各領域為台灣發揮正向影響力。

    近年台灣赴英留學人數穩定成長。英國高等教育統計局（HESA）資料顯示，在2021至2022學年度，英國各大學院校的台灣學生人數為3695人；2022至2023學年度為4210人；來到2023至2024學年度，人數為4380人。

    台灣旅英學生總會（SUROCUK）成立50週年，11日在倫敦舉行晚宴，有60多人出席，眾人舉杯慶祝。（中央社）

