出席泰國結夏安居節 蘇俊賓謝移工花蓮救災：把台灣當家人

桃園市副市長蘇俊賓（右2）出席泰國結夏安居節，感謝移工朋友協助花蓮馬太鞍救災「把台灣當家人」。（桃園市政府提供）

桃園市副市長蘇俊賓今（12）日前往中壢區出席「泰國結夏安居功德文化節」，他表示，泰國朋友們在桃園及台灣各地的貢獻，大家都有目共睹。尤其日前花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰流造成重大傷亡，許多移工朋友自發組隊，開著小山貓、拿著鏟子前往花蓮協助救災，其中也有許多泰國朋友的身影。感謝大家以行動展現愛與善意，把台灣當成自己的家人與故鄉，持續在這片土地上傳遞善良的循環。

蘇俊賓指出，結夏安居功德文化節是泰國重要的傳統佛教節日，不僅象徵著善良的循環，也具有安定人心的效果。他代表桃園市政府感謝泰國貿易經濟辦事處的支持，以及善恩佛寺駐廟師父們的努力，今年6月在桃園成立台灣善恩泰國佛寺，對生活在桃園的移工與新住民朋友能夠安居樂業，並在心靈上獲得安定，發揮了正向的影響與力量。

請繼續往下閱讀...

蘇俊賓也說，過去18年來，桃園人口增加50萬人，城市發展快速，其中也有泰國朋友的重要貢獻。目前桃園約有近3000位泰國籍新住民，以及將近2萬名泰國移工在桃園默默付出，桃園的工業產值從兩兆成長至四兆，這份成就背後絕對少不了泰國朋友的努力與奉獻。

婦幼局長杜慈容表示，結夏安居在泰國文化中，象徵著修行、安定與心靈的淨化，同時也承載著祈福、感恩與傳承的意義，對許多泰國朋友而言，這不僅是宗教修持的時刻，也是家庭團聚、社區凝聚的重要節日。感謝主辦單位台灣善恩泰國佛寺，今日活動除規劃泰國佛教傳統托缽文化體驗外，也有泰國美食攤位及泰國傳統節慶遊行，讓市民朋友能更深入地認識泰國文化。

包括市議員彭俊豪、魏筠、中壢區長李日強、泰國經濟貿易辦事處助理代表邱歐姆等人均一同出席活動。

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席泰國結夏安居節，感謝移工朋友協助花蓮馬太鞍救災「把台灣當家人」。（桃園市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法