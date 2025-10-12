為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「對自己噁心」她曝親密後心情掙扎 貼文引共鳴：亞洲文化影響

    2025/10/12 21:28 即時新聞／綜合報導
    情侶關係進入親密階段後，不少人會經歷心理上的掙扎。（示意圖）

    

    情侶關係進入親密階段後，不少人會經歷心理上的掙扎。一名女網友前（10）日在Dcard發文表示，與男友發生第一次性關係後，自己陷入持續的自我厭惡與痛苦情緒中，讓她不敢輕易與男友互動，貼文一出隨即引發網友熱烈討論與關心。

    原PO在貼文中坦言，過去在私下自慰紓解情緒後，她通常能在一小時內釋放羞愧感，不會有太大困擾。然而這次不同，第一次與男友親密後，即便事情已經過了三、四天，只要她讓思緒放空，強烈的「噁心感」就會湧上心頭，且針對的對象是自己。她形容自己「好放蕩」，這種情緒甚至影響她與男友的互動，讓她非常痛苦，因此向網友求助，想知道該如何調適。

    貼文曝光後，立刻引起討論，不少網友分享自身經驗並給予建議。有網友鼓勵她：「放輕鬆一點，這是正常的親密關係，也能加深彼此感情，又不是出軌，不必對自己施加過多壓力。」、「我個人是有點處女情結的，一開始我也是會這樣，但做的次數多了以後就開始學會享受了」，也有人建議查閱相關資訊：「性交後情緒低落可以上網了解原因。」

    此外，也有網友為原PO提供心理層面的分析：「感覺是家人灌輸的觀念很傳統，從小到大都是灌輸保守的觀念讓你有這種感覺」、「我以前也會，覺得是因為亞洲傳統保守文化影響，可以看看一些教育性質美劇，會有幫助」。

