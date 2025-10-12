「寧靜」上路 家長帶童搭高鐵緊張兮兮 醫師建議：設大量親子車廂

高鐵「寧靜車廂」規範旅客使用3C產品應戴耳機、講電話要至車廂外玄關，但政策上路後，間接造成親子旅客壓力。（資料照，記者蔡昀容攝）

高鐵「寧靜車廂」上路後，間接對家長造成壓力。有民眾搭乘到許多小小孩的車廂，孩子聲音不大也會收到安撫貼紙，家長們更是緊張兮兮，令她看了相當難過。有醫師主張，可設1、2個為寧靜車廂，或設大量親子車廂。高鐵先前曾說明，寧靜車廂勸導的是3C產品使用方式，幼／孩童案例是極零星個案，將持續傾聽與理解，並優化一線人員執行技巧，避免造成誤會。

楊姓民眾國慶日搭高鐵，目擊同車廂1名孩子，聲音不大，卻因車廂安靜得像太平間，而收到列車人員貼紙「安撫」；也有牙牙學語的小孩，以平常聲量描述窗外景致，家長就緊張要他小聲點；還有媽媽見幼兒咿呀幾聲，立刻抱走衝到車廂外玄關安撫。她看了相當難過，質疑家長被迫到危險玄關哄小孩，出意外誰負責？又要怪父母不讓孩子坐在位置上嗎？

家醫科醫師李佳燕在臉書臉書分享，家族晚輩連假帶小孩搭高鐵，晚輩自嘲「壓力山大」，沿途拚命哄小孩，原以為「壓制得不錯」，服務人員卻突然出現遞貼紙，告訴孩子「乖乖喔」，無奈猜測是太吵被檢舉；另一個家族晚輩也帶小孩搭高鐵，因為手被拉鍊夾到，痛得哭了，不過孩子因此收到貼紙，倒是很開心。

雖以童趣結局作結，但李佳燕認為，政府若希望年輕人多生小孩，就應取消「每個車廂都是寧靜車廂」措施，保留1、2個「寧靜車廂」給受不了孩子聲音的人；或是設置「大量」親子車廂，而坐在親子車廂內的人，須接受孩子會有各種聲音。

高鐵先前說明，寧靜車廂僅規範3C產品使用，如使用3C產品須戴耳機、講電話至車廂外，並不包括嬰幼兒或因疾病等明確因素影響自主能力旅客的行為，不過服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫；對於近期親子同行旅客意見，將持續傾聽與理解，並優化一線人員執行技巧，避免造成誤會。

高鐵之前公布寧靜車廂推動以來統計數據。9月22日至10月8日勸導案例，各車次累計超過1萬3000次勸導，平均每班次不到5件；其中約半數為車廂內講電話（49%），追劇、聽音樂未戴耳機超過2成（24%），其他包括大聲交談影響他人約3成（27%），幼／孩童案例為「極零星個案」，分析指出絕大多數車廂噪音來源，透過旅客自律即可有效達成車廂寧靜。

高鐵也發聲明表示，認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容，呼籲旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的親子友善場域。

