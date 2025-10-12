「桃園好米」品牌行銷登場 市府計畫進軍日本提升國際能見度

桃園市副市長蘇俊賓（中 ）等人出席「2025桃園好米品牌行銷活動」結合台灣稻米達人選拔頒獎。（桃園市政府提供）

桃園市政府農業局主辦「2025桃園好米品牌行銷活動」，今（12）日於石門水庫佳安大草坪登場，活動結合台灣稻米達人選拔頒獎與「2025龍潭三坑水鄉茭遊趣」，吸引民眾體驗桃園稻米及茶文化。副市長蘇俊賓蒞會表示，市府計畫將「桃園好米」進軍日本，期盼進一步提升桃園稻米的國際能見度，與國際優質好米同場競逐，擦亮「桃園好米」品牌。

活動安排試吃米食品、主題闖關活動、農會好米展售市集、茶文化推廣、農遊體驗及千人擂茶盛會等互動形式，引導民眾親近在地稻米文化，另推出各具特色的米食點心，設稻米知識探索區讓親子同樂，民眾透過遊戲了解稻米生產流程，也更能深度體驗三坑水鄉的文化底蘊。

蘇俊賓指出，透過稻米與茭白筍的聯合行銷，不僅擴大宣傳效益，也象徵兩者的緊密關聯─茭白筍是菰米的增生莖，稻穗則是其結穗，寓意深遠、充滿巧思；小時候他的外公家賣米，從小聽著碾米機與篩米機的聲音長大，深刻了解從種植到銷售，每一粒好米背後都需要農民投入環境與技術的支持。

蘇俊賓說，市府感謝農改場與各區農會長期協助，讓桃園農業能夠持續精進，近期在「2025食育力城市大調查」中，桃園市在「農業」與「環境」兩項評比中榮獲六都第一，「食育力推廣成效」更名列全國第一。

農業局長陳冠義提到，「桃園好米」自99年起屢屢獲獎，連續10年以上奪得全國性獎項殊榮；109年新屋區蘇柏嘉入圍全國賽、111年楊梅區葉時帖勇奪全國好米組冠軍、112年由楊海光農友獲得好米組全國季軍，陳鍾明農友於有機米組入圍；114年「台灣稻米達人選拔」桃園市新屋區吳展鑫、楊梅區葉時帖雙雙入圍全國前十名，決賽結果出爐，分別獲得香米組佳作、非香米組佳作，為桃園再添榮耀、證明桃園好米品質卓越。

「2025桃園好米品牌行銷活動」結合台灣稻米達人選拔頒獎與「2025龍潭三坑水鄉茭遊趣」。（桃園市政府提供）

「2025桃園好米品牌行銷活動」結合台灣稻米達人選拔頒獎。（桃園市政府提供）

桃園市副市長蘇俊賓（左1）等人出席「2025桃園好米品牌行銷活動」與「2025龍潭三坑水鄉茭遊趣」活動。（桃園市政府提供）

