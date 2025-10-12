台中火車站街友亂象！帳棚、家當還有單車盤據 民轟如「第三世界」

街友堆置雜物等生活用品，甚至連單車都推上廣場。（記者許國楨攝）

台中火車站及周邊街友亂象叢生，不僅頻傳脫序衍生治安問題，更可見堆置睡墊、帳棚、腳踏車與雜物，門面崩壞，民眾批評宛「第三世界」，民代則痛斥市府長期放任，導致治安與市容雙重崩壞，要求立即整頓。

經實地走訪，在車站前廣場及連通走道間，不少街友紙板、睡墊鋪地，堆滿衣物、塑膠袋甚至搭起簡易帳篷，旁邊擺著腳踏車與生活雜物，成為臨時棲身之所，還有街友裸上身席地而臥，周邊空氣瀰漫異味。

民進黨台中市議員黃守達指出，過去中區曾發生診所醫護人員遭街友持刀傷害，近日則有街友狠推站務員落軌，顯示舊城區公共安全早已逼近臨界點，盧市府長期對街友問題被動因應，未能有效整合缺乏系統性風險評估，使周邊環境治安與衛生日益惡化，若持續推諉不拿出積極作為，恐難防堵下一起悲劇，更嚴重拖累舊城整體發展。

同黨市議員陳雅惠也痛批市府對街友問題長期放任，導致火車站周邊成為「市民不敢靠近的門戶地雷區」，不能再以「勸離」或「掃一次就好」態度敷衍，應立即啟動跨局處合作機制，設置「街友友善專區」並推動「以工代賑」讓街友參與，才能真正解決問題、恢復城市尊嚴。

市府社會局表示，台鐵台中站目前由交通局邀集環保局、警察局、社會局等相關單位每日會勘，清潔場地與維護秩序，也設有巡邏箱，鄰近派出所定時巡邏取締乞討或脫序行為，為避免街友佇留衍生佔用空間、環境髒亂及治安疑慮等問題，將持續由社工街區關懷。

街友席地而睡，影響市容。（記者許國楨攝）

有街友甚至搭起簡易帳篷，旁邊擺著生活雜物。（記者許國楨攝）

