「你鑽轎了嗎？」粉紅超跑停市場、羅浮宮 竹北人國慶爭睹聖駕

白沙屯拱天宮媽祖今天來到竹北東區遶境，綿延不斷的「鑽轎腳」人龍蔚為壯觀。（竹北市公所提供）

新竹縣「竹北超越竹北」眾神祈福文化祭今天邁入第三天，「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖和竹北天后宮媽祖贊境祈福，今天來到東區科技城遶境，綿延不斷的「鑽轎腳」人龍蔚為壯觀；國慶連假欣逢宗教盛事，許多竹北人見人就問「你鑽轎了嗎？」

今天一早，白沙屯媽祖自竹北天后宮起駕，拱天宮主委洪文華將媽祖聖像交予竹北市長鄭朝方，安座於「粉紅超跑」中，隨即展開東區行腳之旅，沿途穿越竹北市場，攤商與採買民眾驚喜不已，紛紛爭睹聖駕風采，所到之處都掀起一陣旋風。

白沙屯媽祖遶境隊伍行經仁義市場時，鄭朝方與市場自治會齊聲高喊「媽祖媽祖我愛您」，媽祖進入市場後突然停轎，現場歡呼聲四起。稍後，隊伍陸續前往「吊車大王」胡漢龑「羅浮宮」豪宅、竹北市公所清潔隊部、新瓦屋等處停轎，信眾感謝媽祖賜福庇佑；午後在縣治三期與遠百周邊，綿延不斷的「鑽轎腳」人龍蔚為壯觀。

眾神祈福文化祭今晚在縣政六路區的紅壇，還有明華園戲劇總團《何仙姑上蓬萊》壓軸演出。

白沙屯拱天宮媽祖深入傳統市場，讓攤商和民眾驚喜不已。（竹北市公所提供）

白沙屯媽祖遶境隊伍也來到「吊車大王」胡漢龑的「羅浮宮」豪宅前。（竹北市公所提供）

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖和竹北天后宮媽祖贊境祈福，國慶連假欣逢宗教盛事，許多竹北人見人就問「你鑽轎了嗎？」（竹北市公所提供）

