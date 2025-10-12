今年最後連假！光復節連假 國道管制1圖看懂

2025年光復三天連假國道管制措施一覽表。（高公局提供）

下一個連假是光復節連假，10月24日至26日共3天，也是今年最後1個連假，高速公路局預估會有大量旅遊人次，單日國道交通量預估為111至115百萬車公里，首日南向交通量可能達平日約1.3倍。

高公局參考歷年三天型態連假交通狀況，預估光復連假第一天及第二天以南向車流為主，第二天及第三天以北向車流為主；為維持國道合理服務水準，高公局也規劃國道交通疏導措施，如匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控、開放路肩等，連假前一天中午至假期結束，國道全線也會暫停施工及例行養護作業，緊急搶修工程及不影響主線的交通工程除外。

匝道封閉

10月24日：凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口；清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

10月25日：清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

10月25及26日：中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制

10月25及26日：下午1時至晚間6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

10月24至26日：單一費率；國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費；凌晨0時至清晨5時暫停收費。

