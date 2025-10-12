南投茶博會「封茶儀式」閉幕 締造百萬人潮新紀錄

南投世界茶業博覽會12日閉幕，舉辦「封茶儀式」象徵活動圓滿落幕。（南投縣政府提供）

2025南投世界茶業博覽會今（12日）閉幕，由「封茶儀式」及壓軸大型主題活動「千人手搖飲」畫下句點。南投縣長許淑華表示，在國慶焰火活動加持下，今年南投茶博會遊客首度突破百萬大關，達115萬人次，銷售金額也達2億元，創下茶博會舉辦以來的新紀錄。

為期9天的南投茶博會，今天下午於中興新村大操場舉行「封茶儀式」，象徵活動圓滿落幕及期待明年再來，同時舉辦南投好康月抽獎，由縣長許淑華抽出Gogoro機車大獎，許淑華透過手機向得獎的彰化社頭石姓民眾道賀時，石姓名眾大感意外，一度還懷疑是不是真的。

隨後舉辦「千人手搖飲 爆打幸福滋味」活動，共有500組上千人參加，不少民眾全家出動一起「玩茶」，許淑華也陪同前來參訪的苗栗縣議會副議長張淑芬參與，主辦單位提供茶樹新品種「台茶25號－紫韻」幼嫩紫紅芽葉製成的綠茶為基底，因富含花青素，當加入檸檬汁手搖調製後，茶湯隨即呈現繽紛迷人的粉紅色，讓參與眾都感到相當有趣，茶博會也在眾人的歡笑聲中順利圓滿落幕。

南投縣長許淑華（左）陪同苗栗縣議會副議長張淑芬（右），參與「千人手搖飲」活動。（南投縣政府提供）

南投茶博會「千人手搖飲」活動，不少民眾全家出動一起「玩茶」。（南投縣政府提供）

南投茶博會「千人手搖飲」活動，安排Show girl示範。（記者張協昇攝）

